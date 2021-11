Thanh Hằng "oanh tạc" Phú Quốc bằng bộ đầm khoét ngực khoe vòng 1 đồ sộ

Sao Việt đồng loạt đổ bộ về "thủ phủ thời trang" Nam Phú Quốc



Biểu tượng thời trang Thanh Hằng, đại sứ du lịch và Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang, đạo diễn – nhà sáng lập Long Kan, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, ca sĩ Thảo Trang… cùng các nhà thiết kế danh tiếng đã có cuộc hội ngộ tại Phú Quốc, tham dự lễ khai mạc Fashion Voyage Gallery, không gian triển lãm giới thiệu các bộ sưu tập thời trang và những kỷ vật mang dấu ấn của chuyến viễn du tôn vinh thời trang và du lịch.

Cuộc hội ngộ của những nhân vật có sức ảnh hưởng trong làng thời trang Việt như nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hoà, Hoàng Minh Hà, Võ Công Khanh, Lê Ngọc Lâm… cùng các người đẹp Thanh Hằng, Hương Giang, ca sĩ Thảo Trang, MC Mạnh Khang, nhiếp ảnh gia Kiếng Cận… tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt rạng rỡ. Họ cùng nhà sáng lập – đạo diễn Long Kan chia sẻ lại những kỷ niệm đẹp trong hành trình tham dự các kỳ Fashion Voyage.

NTK Hoàng Minh Hà và Thanh Hằng

Xứng danh là biểu tượng thời trang của chương trình, Thanh Hằng đã thể hiện thần thái "sang chảnh" và khả năng trình diễn khi ngẫu hứng cho các nhiếp ảnh gia, quay phim tác nghiệp. Siêu mẫu nhận được nhiều lời khen ngợi tán thưởng và gây bất ngờ cho các khách mời khi bật mí tự trang điểm làm tóc đi sự kiện, thay vì nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia trang điểm.

Hoa hậu Hương Giang

Đến tham dự buổi lễ, Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang dành phần lớn thời gian khám phá cả 2 tầng của không gian triển lãm, cô dừng thật lâu ngắm từng thiết kế được trưng bày nơi đây. Chăm chú xem từ chất liệu đến phom dáng, người đẹp chia sẻ: "Nhờ có Fashion Voyage Gallery, mình mới có cơ hội thưởng thức các bộ sưu tập ở khoảng cách gần, nhận ra thêm nhiều cái đẹp tinh tế, sự sáng tạo kỳ công của các nhà thiết kế".

NTK Lê Thanh Hòa

Để thể hiện tình yêu của mình dành cho Fashion Voyage, Hương Giang chọn một thiết kế trong bộ sưu tập Like the Sunshine của Lê Thanh Hòa từng trình diễn tại Fashion Voyage #3 – Chasing The Sun vào tháng 3.2021, trang phục có những đường cắt khéo léo giúp cô khoe hình thể gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch.

Ca sĩ Thảo Trang

Fashion Voyage Gallery là một dự án tâm huyết của nhà sáng lập - đạo diễn Long Kan. Nơi đây sẽ trưng bày các bộ sưu tập lưu giữ những giá trị và kỷ niệm đẹp từ các chuyến viễn du Fashion Voyage.

NTK Võ Công Khanh

Ngoài các bộ sưu tập tập của các nhà thiết kế từng tham gia, không gian triển lãm còn trưng bày các ấn phẩm hình ảnh, tạp chí, biểu tượng mang tính dấu ấn như con ngựa sắt ở Fashion Voyage #1 - A Walk To The Sky, va-li hành lý của Fashion Voyage #2 - Lost in Wonder hay những chiếc bình, chậu gốm sứ chế tác cảm hứng từ những rặng san hô, mảng tường theming giả cổ và dải màu đặc trưng Địa Trung Hải.

MC Thanh Thanh Huyền

Đây cũng là sự khác biệt của Fashion Voyage với các chương trình thời trang khác, không chỉ cập nhật những xu hướng thời trang mới và gói trọn trong một vài show diễn, Fashion Voyage Gallery sẽ trân trọng lưu giữ và tôn vinh những giá trị đẹp của thời trang cùng năm tháng.

NTK Adrian Anh Tuấn

Đặc biệt, những người yêu thời trang chưa có cơ hội xem trực tiếp các show diễn của Fashion Voyage vẫn có thể cảm nhận và chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tại Fashion Voyage Gallery, được ví như "thủ phủ thời trang" tọa lạc trên cung đường Amalfi, tuyến phố sầm uất bật nhất của Sun Premier Village Primavera, Nam Phú Quốc.

NTK Hoàng Minh Hà

Đó là sự nỗ lực của nhà sáng lập Long Kan cùng ekip và các nhà đồng hành Sun Group, Menard, Long Beach Pearl, Harper's Bazaar mang đến nguồn năng lượng mới, mảng màu mới trong bản hòa ca rực rỡ của chuyến viễn du thời trang Rong ruổi theo ánh mặt trời tại Nam Phú Quốc, đặc biệt trong thời gian các hoạt động Du lịch và Giải trí có nhiều hạn chế.

Nhật Hân Top 7 NTK trẻ của Fashion Voyage Designer.

NTK Lê Ngọc Lâm