Thanh Hằng diện quần jeans ống đứng nhiều hơn cả jeans ống rộng, bảo sao trông cô luôn sành điệu và trẻ hơn tuổi

Quần jeans có rất nhiều phiên bản nhưng chỉ tính riêng về kiểu dáng, ta đã có jeans ống đứng, ống suông, ống loe, jeans xẻ gấu hay quần jeans bo gấu… Theo lẽ thường tình, quần jeans ống rộng là item dễ mặc nhất với phom dáng thoải mái, che được nhiều khuyết điểm và cũng giải nhiệt tốt. Bên cạnh đó, quần jeans ống rộng còn là item rất chất chơi mà không kém phần thanh lịch.



Tuy nhiên, không phải quý cô sành điệu nào cũng dành trọn sự ưu tiên cho quần jeans ống rộng. Ví như trong trường hợp của siêu mẫu/diễn viên Thanh Hằng, cô cũng hay diện jeans ống rộng nhưng có vẻ như, "chân ái" thực sự của mỹ nhân 38 tuổi là quần jeans ống đứng, vì tần suất cô mặc item này dày đặc hơn hẳn.

Quần jeans ống đứng có kiểu dáng không quá rộng mà cũng chẳng hề ôm sát dáng người của chị em. Đây chính là lý do, quần jeans ống đứng thân thiện với mọi vóc dáng, giúp giấu nhẹm đi một số nhược điểm đôi chân như là đùi to, bắp chân to hay chân cong… Tất nhiên, với một người có vóc dáng hoàn hảo như Phạm Thanh Hằng, cô không quá cần đến khả năng làm lu mờ nhược điểm của quần jeans ống đứng. Vậy thì vì sao mẫu quần này lại được siêu mẫu "cưng" đến vậy.

Có lẽ lý do là bởi sự sành điệu bền vững với thời gian của quần jeans ống đứng. Từ quá khứ đến hiện tại, quần jeans ống đứng chưa bao giờ hết mốt. Item kinh điển này đem đến cho người mặc vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu nhưng cái hay nhất ở đây chính là giúp hack tuổi hiệu nghiệm. Diện lên mình những chiếc quần jeans ống đứng có độ dài trên mắt cá chân một chút, vẻ ngoài của người diện sẽ có được sự trẻ trung, năng động. Và bằng chứng thuyết phục nhất chính là diện mạo của Thanh Hằng khi diện quần jeans ống đứng, cô luôn gây ấn tượng ở nét tươi trẻ, ngọt ngào nhưng không kém phần xịn mịn khi diện kiểu quần jeans kinh điển này.

Quần jeans ống đứng tuy quen thuộc, nhưng khi vào tay siêu mẫu Thanh Hằng, item này vẫn là mảnh ghép của những outfit rất thú vị, hút mắt, không bao giờ có chuyện nhàm chán. Mỹ nhân 38 tuổi mix&match một cách linh hoạt quần jeans ống đứng với các items như là áo sơ mi từ trơn màu đến họa tiết, áo thun, áo tank top và khi thời tiết chuyển lạnh, cô còn nhấn nhá những mẫu áo khoác rất thời thượng như áo vải tweed hay áo len gilet. Về khoản giày dép, Thanh Hằng gợi ý cho chị em mẫu giày hoàn hảo nhất để kết hợp với quần jeans ống đứng chính là sneaker trắng. Ngoài ra, các mẫu giày như loafer, boots hay mule cũng là bạn đồng hành hoàn hảo của jeans ống đứng, những sự kết hợp này sẽ tăng vẻ thanh lịch, trang nhã cho bộ đồ.

Kiểu quần jeans "chân ái" của Thanh Hằng là một item chuẩn mốt, lịch sự và quan trọng không kém là khả năng phù phép cho người diện trẻ ra mấy tuổi. Quần jeans ống đứng cũng rất hợp với những nàng 30+, giúp chị em có được những bộ đồ chuẩn thời thượng mà không bị "cưa sừng làm nghé". Do đó, nếu muốn hoàn thiện style sành điệu, trẻ trung, quần jeans ống đứng là món đồ không nên "thiếu mặt" trong tủ quần áo của chị em.

Gợi ý những địa chỉ mua quần jeans ống đứng Mono Talk

Kayy

Chalin



Ảnh: Instagram nhân vật