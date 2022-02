Thanh Hà từng có mối tình ngọt ngào bên bạn trai kém 12 tuổi rồi bất ngờ chia tay để bắt đầu quan hệ đồng giới với Phương Uyên

Rạng sáng 15/2, Phương Uyên chính thức công khai mối tình đồng giới với ca sĩ Thanh Hà bằng một chia sẻ ngắn: "Happy Valentine" kèm hình ảnh chụp chung của cặp đôi.

Đông đảo bạn bè và người hâm mộ nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của Phương Uyên và Thanh Hà. Mọi người đều thấy vui mừng thay cho Thanh Hà khi cô tìm thấy tình yêu mới sau khi kết thúc mối tình dài 15 năm bên cạnh bạn trai kém 12 tuổi Roland Casiquin.

Trước đó 3 ngày, Thanh Hà cũng có đăng tải bài viết chính thức tuyên bố việc cô cùng Roland Casiquin đã chính thức kết thúc mối tình này.

Phương Uyên công khai mối tình đồng giới với Thanh Hà.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ đồng giới với Phương Uyên, Thanh Hà từng có chuyện tình kéo dài 15 năm ngọt ngào bên bạn trai kém 12 tuổi người Philippines. Thậm chí, Thanh Hà còn từng nói rằng, bạn trai chính là mối tình đẹp nhất của cô. Trước Roland Casiquin, Thanh Hà cũng từng hai lần đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái tên Isabella Quỳnh Tiên.

Thanh Hà và bạn trai cũ kém 12 tuổi gặp nhau lần đầu trong một buổi diễn tại San Jose (Mỹ) năm 2008. Roland Casiquin cảm nắng Thanh Hà khi nghe nữ ca sĩ hát bài "Woman in Love". Roland Casiquin còn liên tục bày tỏ mong muốn được song ca với nữ ca sĩ, nhưng Thanh Hà lại nói trước tiên anh phải học tiếng Việt.



Thanh Hà khi còn mặn nồng với bạn trai cũ kém 12 tuổi.

Theo Thanh Hà, thời điểm đó chính sự chân thành và bền bỉ của Roland Casiquin đã chinh phục trái tim cô. Trong một buổi họp báo vào năm 2019, Thanh Hà còn thẳng thắn thừa nhận rằng, Roland Casiquin chính là mối tình đẹp nhất của cô.

Nữ ca sĩ cho biết, dù bạn trai kém cô 12 tuổi nhưng lại rất chững chạc, còn bản thân cô lại có tâm hồn trẻ trung, vui vẻ. Thanh Hà từng nói rằng, trong mối tình này, bạn trai luôn là người nhường nhịn, chiều chuộng cô. Buổi sáng khi tập thể thao về, Roland Casiquin lại vào bếp tự tay pha cà phê cho cô.

Quen biết và ở bên nhau 15 năm, bạn trai từng 2 lần ngỏ lời cầu hôn Thanh Hà nhưng cô đều chưa gật đầu do ám ảnh về hai cuộc hôn nhân thất bại trước đó. Một thời gian sau đó, cả hai có lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2018 tại Đà Nẵng, tuy nhiên do sức khỏe mẹ Roland Casiquin không tốt nên việc này phải hoãn lại. Vào năm 47 tuổi, Thanh Hà từng mang thai con của bạn trai nhưng lại không may bị sảy.

Trải qua quãng thời gian dài bên nhau cũng vô số sóng gió cứ ngỡ cả hai sẽ mãi giữ mối quan hệ như vậy. Thế như, vào ngày 12/2/2022, Thanh Hà lại bất ngờ đăng bài tuyên bố chia tay Roland Casiquin rồi chỉ 3 hôm sau đó đã công khai ở bên Phương Uyên. Điều này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh những lời chúc mừng, cũng có không ít netizen vẫn cảm thấy khó tin.

Vậy nguyên nhân gì khiến Thanh Hà đột ngột từ bỏ chuyện tình kéo dài suốt 15 năm để bắt đầu mối quan hệ đồng giới với Phương Uyên? Thực tế chuyện phụ nữ sau khi ly hôn rồi chuyển sang tình yêu đồng giới hiện nay không hiếm, nhất là trong một xã hội hiện đại cởi mở và thoáng như bây giờ. Nhiều người cho rằng, trong tình yêu vốn không tồn tại một quy luật nhất định nào mà tất cả dựa vào cảm xúc.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng từng nói rằng, có nhiều phụ nữ sau khi ly hôn lại bất ngờ thay đổi về xu hướng tình yêu một phần là do bị thu hút lẫn nhau nhờ sự đồng cảm. Như Thanh Hà từng chia sẻ, bản thân đã trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ nên cô khá rén trong chuyên về chung một nhà với ai đó. Phải chăng đó cũng là một phần lý do khiến Thanh Hà bắt đầu mối quan hệ với Phương Uyên.

