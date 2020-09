Thành công và may mắn "gọi tên" 5 cung Hoàng đạo này trong ngày thứ Bảy 5/9

Sư Tử - Vận may "siêu khủng"

Lĩnh vực tài chính của cung Hoàng đạo Sư Tử sáng nhất hôm nay. Bạn đang "cày cuốc" chăm chỉ, nghiêm túc để chứng minh thực lực. May mắn đến với Sư Tử trong quá trình làm việc và những may mắn này không hề bé nhỏ chút nào. Đó có thể là một vận may "siêu khủng" mà đến chính Sư Tử cũng không ngờ đến. Nhìn chung, bộ ba tài chính - công việc - sự nghiệp của bạn đang trong giai đoạn ổn định hơn bao giờ hết.

Bảo Bình - Nhận tiền từ người thân

Công việc không phải trọng tâm cuộc sống của người thuộc cung Bảo Bình ở thời điểm hiện tại. Thời gian này trong gia đình bạn xảy ra rất nhiều sự kiện kỳ lạ nhưng cũng giúp kết nối các thành viên. Bảo Bình rất có thể sẽ nhận được một khoản tiền từ chính những người thân của mình. Việc đầu tư cũng được bạn quan tâm hơn trước. Trực giác nhạy bén là món quà lớn mà cung Hoàng đạo này không nên xem nhẹ.

Cự Giải - Yêu đương thuận lợi

Mọi người được thấy một Cự Giải vui vẻ, sôi nổi, hoạt bát trong ngày hôm nay. Bạn đang cực tỏa sáng trong các hoạt động giao tiếp, viết lách, truyền đạt thông tin. Chuyện yêu đương cũng đặc biệt thuận lợi với cung Hoàng đạo Cự Giải. Bạn và một nửa còn lại tâm đầu ý hợp khi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Những người độc thân có thể tìm thấy "người ấy" khi tham gia hoạt động trong hội nhóm, tổ chức.

Nhân Mã - May mắn "bất thình lĩnh"

Một khoản tiền lớn rất có thể sẽ bất ngờ "rơi xuống đầu" Nhân Mã. Bạn dù sao cũng đã quá quen khi những may mắn cứ "bất thình lình" đến với mình. Cung Hoàng đạo này gần đây cũng nảy ra trong đầu cực nhiều ý tưởng táo bạo. Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, Nhân Mã chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra.

Bọ Cạp - Đối tác lý tưởng

Cung Hoàng đạo Bọ Cạp giống như một... người thầy trong mắt những người trẻ tuổi hoặc ít kinh nghiệm, vốn sống hơn. Thời gian này bạn cũng hào phóng trong việc chia sẻ kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm. Đối tác của Bọ Cạp trong công việc đều là những người có tư tưởng tiến bộ, khoáng đạt. Họ sẽ giúp bạn phát triển hơn không chỉ về mặt công việc, sự nghiệp. Bên trong Bọ Cạp cũng có nhiều thay đổi tích cực khi cùng họ hợp tác.

