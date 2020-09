Thanh Bùi xuất hiện bảnh bao bên mỹ nữ nằm trong Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng", nhạc sĩ Thanh Bùi vừa cùng Quán quân của So you think you can dance - Đỗ Hải Anh xuất hiện trong chương trình giải trí ở TP.HCM. Trong chương trình, Thanh Bùi tỏ ra hào hứng khi được chứng kiến những tiết mục múa đáng yêu của các bé thiếu nhi.

Thanh Bùi xuất hiện với dáng vẻ bảnh bao, tươi tắn. Nam nhạc sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại anh chỉ muốn làm người đứng sau, hỗ trợ cho các tài năng trẻ trong hoạt động nghệ thuật chứ không muốn làm người đứng trên đầu sóng ngọn gió như trước.

Những năm gần đây, Thanh Bùi rất ít khi xuất hiện trước công chúng thậm chí là không lộ diện, chỉ trừ những lần công bố dự án nghệ thuật mới, cựu giám khảo Vietnam Idol mới ra mặt. Năm 2015, Thanh Bùi kết hôn cùng Trương Huệ Vân, thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương, là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn và kín tiếng nhất Việt Nam với vốn điều lệ lên đến 12.800 tỷ đồng. Sau khi kết hôn, Thanh Bùi cũng dần rút lui khỏi showbiz Việt. Anh toàn tâm toàn ý lo cho công việc kinh doanh. Thanh Bùi chia sẻ anh chọn trở thành doanh nhân thành công chứ chưa có ý định quay trở lại với các hoạt động gắn liền cùng showbiz.

Những tiết mục múa đáng yêu của các bé thiếu nhi.

Về phần Đỗ Hải Anh, trong năm qua, cô cũng lọt vào Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam. Ngoài Hải Anh, lĩnh vực giải trí của 30 Under 30 cũng gọi tên một số nhân vật nổi tiếng như Châu Bùi và ban nhạc Ngọt (gồm 4 thành viên Phan Việt Hoàng, Vũ Đình Trọng Thắng, Nguyễn Chí Hùng và Nguyễn Hùng Nam Anh).

Để đạt được thành tích này, Quán quân So you think you can dance đã có nhiều bước đi nổi bật trong việc tạo lập vị trí ở làng múa Việt Nam. Từ 1 nghệ sĩ múa, cô đảm nhận thêm các công việc như biên đạo, giám đốc sáng tạo rồi đến cả nhà giáo dục.

Đỗ Hải Anh - Quán quân của So you think you can dance.

Hiện tại cô đang làm người đứng đầu ở học viện múa Unicorn Dance Academy. Đỗ Hải Anh nói: "Tôi mong muốn sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với quốc tế mang các diễn viên múa tài năng của Việt Nam đến sân khấu thế giới và mang các nghệ sĩ lớn của khu vực đến trình diễn và giao lưu với khán giả Việt".