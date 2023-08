Thanh Bùi bắt tay cùng Kathy Uyên "gặt quả ngọt"

Thanh Bùi và Kathy Uyên cùng xây dựng học viện đào tạo diễn xuất

Vốn được biết đến là một "huấn luyện cá nhân" xuất sắc trong lĩnh vực diễn xuất, sau những thành công cá nhân, Kathy Uyên bắt tay cùng với ca nhạc sĩ Thanh Bùi thành lập A.C.T Academy (vào năm 2019), trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Embassy, với những tiêu chuẩn đào tạo diễn xuất tiệm cận đẳng cấp quốc tế nhưng cũng phù hợp để phát huy bản sắc người Việt Nam.



Trải qua 3 năm bền bỉ hoạt động, tối 16-8, A.C.T Academy đã giới thiệu "bản thân" với công chúng bằng sự kiện "ACT5 premiere: the journey of the rising stars" bằng việc công chiếu 9 phim ngắn, chính thức ra mắt "chùm quả ngọt" gồm 18 học viên hóa thân thành những diễn viên thực thụ trên màn ảnh rộng, hứa hẹn trở thành thế hệ minh tinh tương lai của điện ảnh Việt Nam.

Kathy Uyên và A.C.T Academy đã "chơi lớn" khi tìm mọi nguồn lực để mang lại cơ hội cho 18 học viên của ACT5 được hóa thân vào các vai diễn trên màn ảnh rộng.

Cụ thể, 18 học viên được chia thành 9 cặp diễn, tái hiện hai phân cảnh có cấu trúc ba hồi ở hai bộ phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào" và "Em chưa 18".

Kathy cho biết, 9 phim ngắn được công chiếu như bài tốt nghiệp nhưng là kết quả của thầy và trò lớp ACT5 cùng nhau lao động trên phim trường nhiều ngày, thực hiện những buổi quay on set thực tế cùng ekip chuyên nghiệp thật "giằng xé" và đặc biệt là sự mãn nguyện khi được bùng nổ hết mình cho diễn xuất.

Kathy Uyên là Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Điện ảnh và Cử nhân Kinh tế tại Đại học California, Irvine. Ở Việt Nam, Kathy Uyên thành công với những dự án ở cả vai trò diễn viên lẫn vai trò đạo diễn. Điều đó giúp Kathy Uyên tự tin trong vai trò đào tạo. Phương pháp đào tạo được Kathy Uyên đích thân biên soạn, đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân.

Kathy Uyên cho biết bản thân cô cũng bất ngờ khi hơn 3 năm qua, cô và học viện đã đào tạo hơn 800 diễn viên. Những điều đó không chỉ là thành quả mà còn là động lực để Kathy và A.C.T nhận ra rõ hơn sứ mệnh của mình.

Giống như cái tên A.C.T (a conscious thoughts /suy nghĩ có chủ đích), Kathy không "dạy" mà thay vào đó giúp đỡ, hướng dẫn các học viên khai phá ra phiên bản tốt hơn của chính mình thông qua việc nắm bắt tâm lý, cảm xúc, chủ động tư duy và ứng dụng vào mọi tình huống.

Các khách mời phát biểu tại sự kiện

"Điều mà Kathy tâm đắc và cảm động chính là nhìn thấy những người đến với học viện và hoàn thành các khóa học với một tâm thế tốt hơn, tự tin hơn. Chính các bạn đã khiến Kathy càng thêm tin tưởng vào con đường đào tạo mà mình đã âm thầm đi bấy lâu nay. Diễn xuất không chỉ dành cho diễn viên, nó còn là kỹ năng cần thiết cho mọi người, là viên gạch trong công trình xây dựng nên phiên bản tốt nhất của chúng ta" - Kathy Uyên bộc bạch.