Thang máy gia đình nhỏ nhất Cibes chưa tới 1㎡ - Có thật sự tối ưu?

Công nghệ truyền động an toàn và tiết kiệm diện tích



Với hơn 40 năm dày công nghiên cứu, công nghệ trục vít được cấp bằng sáng chế độc quyền của tập đoàn đã ra đời, trang bị cho tất cả các hệ thang máy từ sàn nâng đến cabin thế hệ mới. Hệ truyền động Ecosilent 2.0 giúp tối ưu điện năng tiêu thụ vượt trội, bảo vệ môi trường và vận hành êm ái, tĩnh lặng.

Bên cạnh đó, công nghệ trục vít tiên tiến đạt độ an toàn hàng đầu hiện nay nhờ sự liên kết chắc chắn giữa bánh vít với trục vít giúp thang máy vận hành ít gặp sự cố. Thang máy sử dụng công nghệ trục vít vô cùng tiết kiệm diện tích khi không cần xây phòng máy, không cần đào hố pit hoặc hố pit rất nông, đặc biệt loại thang nhỏ nhất chưa tới 1㎡, phù hợp cho nhà phố nhỏ hẹp, nhà cải tạo, nơi có diện tích hạn chế.

Công nghệ trục vít cùng hệ truyền động Ecosilent độ quyền của Cibes thân thiện với môi trường và bền bỉ theo thời gian

Tích hợp hàng loạt tính năng thông minh, cực hiện đại



Điểm nổi bật nhất của thang máy Cibes phải kể đến những tính năng công nghệ hiện đại, thông minh và là phần quan trọng giúp nâng cấp hệ thống an toàn của thang máy theo thời gian.

Thang máy sàn nâng sở hữu 4 - 5 mặt kính cường lực 2 lớp, hệ thống cảnh báo an toàn SAFIS, viền an toàn... Bên cạnh đó, một số tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thang cabin như thiết lập chế độ kiểm soát của cha mẹ, điện thoại kết nối 24/7 với trung tâm điều khiển Cibes hay mành hồng ngoại an toàn...

Bên cạnh đó, thang máy Cibes mang đến tổ hợp giải trí trong quá trình di chuyển giúp người dùng cảm thấy thoải mái và đầy xúc cảm với hệ thống ánh sáng huyền ảo, lung linh dọc giếng thang và ở vách bảng điều khiển. Bảng điều khiển cảm ứng của hệ thang cabin hoàn toàn mới có thể tùy chỉnh âm nhạc, ánh sáng, tốc độ quạt một cách sống động và dễ dàng.

Thang máy cabin thế hệ mới Cibes Voyager V90 Aurora mang đến cho người dùng vô vàn tính năng công nghệ tiên tiến cho cuộc sống hiện đại

Thiết kế độc đáo, khác biệt dành riêng cho gia chủ



Cibes luôn đề cao và tạo cơ hội để gia chủ có thể khẳng định chất riêng trong mỗi thiết kế thang máy. Gia chủ có thể tự do lựa chọn màu sắc giếng thang, sàn thang, cửa thang từ hơn 300 màu RAL và premium; chất liệu cao cấp cho nút bấm, sàn thang, tay nắm cửa hay thậm chí các nội thất bên trong.

Lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu Scandinavian hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng, thang máy gia đình Cibes phù hợp với mọi kiểu nhà khác nhau từ nhà phố, shophouse đến biệt thự, nhà ven biển, khu resort cao cấp... Hàng loạt mẫu hoạ tiết cho vách bảng điều khiển được chắp bút bởi nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới mang đến trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho người dùng.

Thang máy Cibes mang tinh hoa vượt thời gian thổi hồn vào không gian ngôi nhà

Với hơn 75 năm phát triển cùng tập đoàn, thương hiệu thang máy Cibes không ngừng cải tiến và phát triển nhằm mang đến cho người dùng trên toàn thế giới giải pháp di chuyển thông minh toàn diện. Thang máy Cibes là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng thiết kế sang trọng, đẳng cấp mang tới một tuyệt tác vượt thời gian cho không gian kiến trúc nội thất gia đình.



Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ với Cibes qua các kênh sau để nhận tư vấn:

Thông tin liên hệ

Hotline: 18001754 - 0899.50.38.38

Email: vietnam@cibeslift.com

Website: https://cibeslift.com.vn

Hệ thống showroom:

Tại Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 138, đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tại Quảng Ninh: Nhà số A12-01, Dự án Monbay, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.