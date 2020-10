Tháng Halloween đến rồi, lướt nhanh loạt phim kinh dị hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua

Dù không phải là dịp lễ chính thức nhưng trong nhiều năm trở lại đây, ở Việt Nam, lễ hội Halloween - vốn xuất phát từ “đêm các Thánh”, đã trở thành ngày hội sôi động đối với nhiều nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ Việt. Đây cũng là khoảng thời gian hàng loạt các studio lớn nhỏ khắp Thế giới tung ra vô số các bộ phim kinh dị đủ các đề tài.

Cùng tìm hiểu xem tháng Halloween năm nay, khán giả Việt sẽ được thưởng thức những món ăn nào trên bàn tiệc điện ảnh kinh dị nhé!

1. THE WIDOW (DẠ QUỶ RỪNG SÂU) - Khởi chiếu: 04.10.2020

Suốt ba thập kỷ, khu rừng rậm phía bắc St. Petersburg nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn. Thậm chí cũng tại nơi đây, người ta đã phát hiện ra vô số những xác chết lõa thể kinh dị.

Vào ngày 14/10/2017, một nhóm tình nguyện viên đi vào rừng để tìm kiếm một thiếu niên mất tích. Nhưng không may, thế giới bên ngoài hoàn toàn mất liên lạc với họ. Điện thoại, bộ đàm hay bất cứ phương tiện liên lạc họ sở hữu đều trở nên vô dụng. Người dân địa phương ở đây đồn đoán cả nhóm đã bị một linh hồn bóng tối bắt giữ. Và rất có thể, đây cũng chính là thủ phạm đã cướp đi sinh mạng của những nạn nhân xấu số trước đó.

Họ gọi linh hồn tội lỗi ấy là Góa Phụ Khập Khiễng (Limping Widow) hay Dạ Quỷ Rừng Sâu.

DẠ QUỶ RỪNG SÂU - Trailer.

2. TRANSFERENCE: DARK MUTANTS (DỊ NHÂN BÓNG TỐI) - Khởi chiếu: 04.10.2020

Bộ phim xoay quanh hành trình trốn chạy và bảo vệ nhau của cặp anh em song sinh Joshua - Emma.

Một ngày nọ, Emma bất ngờ bộc phát năng lực đột biến, khiến cô trở thành mục tiêu săn đuổi của một tổ chức ngầm chuyên thí nghiệm về dị nhân. Trước sự truy lùng gắt gao của một những kẻ tàn bạo, Joshua sẽ phải bảo vệ em gái của mình như thế nào và liệu Emma có thể điều khiển được khả năng của mình như cô vẫn nghĩ hay không?

DỊ NHÂN BÓNG TỐI (TRANSFERENCE- DARK MUTANTS) - Trailer.

3. LET IT SNOW (ĐỒI TUYẾT MÁU) - Khởi chiếu: 09.10.2020

Từ nhà sản xuất của bộ phim ‘Papillon’, ‘Let It Snow’ xoay quanh chuyến du lịch “chết chóc” của cô gái trẻ Mia và chồng sắp cưới của mình. Vô tình lạc nhau tại một đồi tuyết hoang vắng, cả hai phải tìm cách sống sót trước điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Chưa dừng lại ở đó, Mia còn lạc vào tầm ngắm của một tên sát nhân với sở thích giết người mua vui rồi vùi xác họ vào nền tuyết lạnh…

ĐỒI TUYẾT MÁU (LET IT SNOW) - Trailer.

4. SPUTNIK (QUÁI VẬT SĂN ĐÊM) - Khởi chiếu: 16.10.2020

Phi hành gia xuất sắc của quân đội, Konstantin cùng người đồng hành bay vào không gian thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra, con tàu vũ trụ chạm trán phải một thứ bí ẩn và cướp đi sinh mạng của người chỉ huy. Konstantin may mắn sống sót nhưng trong cơ thể anh lại xuất hiện một loài quái vật ngoài hành tinh kí sinh. Chúng phát triển mạnh mẽ, khống chế thể xác lẫn tinh thần của vật chủ.

Tatyana, một nữ khoa học, nhà vật lý học tài năng được quân đội triệu tập với hy vọng có thể tách con quái vật đó ra khỏi cơ thể Konstantin. Nhưng càng đi sâu nghiên cứu, cô lại từng bước vén lên bức màn bí mật, khám phá ra nhiều âm mưu đáng sợ đằng sau sự việc này.

QUÁI VẬT SĂN ĐÊM - Trailer.

5. ALONE (ĐẠI DỊCH XÁC SỐNG) - Dự kiến khởi chiếu: 23.10.2020

Phim là câu chuyện đấu tranh để sinh tồn đầy kịch tính của nam thanh niên Aidan, khi bỗng một ngày những người hàng xóm xung quanh anh bị nhiễm một chủng virus lạ và trở thành xác sống. Bị cô lập trong căn hộ với lượng thức ăn có giới hạn, Aidan phải lựa chọn giữa việc cố thủ tại đây hoặc ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp giữa sự bủa vây của lũ quái vật khát máu.

6. UNDEAD - THE LOST VILLAGE (NGÔI LÀNG CHẾT CHÓC) - Dự kiến khởi chiếu: 23.10.2020



Kinh dị, máu me xen lẫn hài hước, “Ngôi Làng Chết Chóc” bắt đầu với nhóm Vlogger nổi tiếng trên mạng xã hội và một đoàn làm phim lặn lội tới ngôi làng Nok Rong, thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan để tìm hiểu về sản vật nổi tiếng ở đây. Nhưng cả nhóm sớm phát hiện ra điều kỳ quái tại ngôi làng này.

Không hiểu vì sao ngôi làng vướng phải một lời nguyền quái ác. Cứ mỗi đêm trăng tròn, những người dân trong làng mắc phải lời nguyền sẽ trở nên điên loạn, khát máu và tấn công bất cứ ai họ nhìn thấy. Để bảo toàn mạng sống, cả nhóm buộc phải tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền và chấm dứt cơn ác mộng kinh khủng này trước khi đêm trăng kết thúc.

NGÔI LÀNG CHẾT CHÓC (UNDEAD - THE LOST VILLAGE) - Trailer.

7. THE GHOUL: HORROR AT THE HOWLING FIELD - Dự kiến khởi chiếu: 30.10.2020

Trung úy Satjathorn bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ đi phá án tại ngôi làng TungMhaHon. Vụ án được đặc biệt quan tâm bởi có nhiều tình tiết bí hiểm, khó lý giải. Kuim – một anh nông dân người làng TungMhaHon – tình nguyện hộ tống Satjathorn trong suốt chuyến điều tra bởi anh cũng muốn nhân cơ hội này trở về làng gặp người thương – Vhung. Ngôi làng vốn yên bình vào ban ngày lại trở nên vô cùng rùng rợn vào ban đêm. Hàng loạt tin đồn và sự kiện bất thường xảy ra với đội điều tra bao gồm cả tin đồn Vhung chính là Ma cà rồng. Liệu cảnh sát Satjathorn có thể tìm ra sự thật và đưa tất cả thoát khỏi ngôi làng ma ám?

8. THANG MÁY - Dự kiến khởi chiếu: 30.10.2020

“Thang Máy” là câu chuyện kỳ bí xảy ra với những cô gái trẻ khi đi trong thang máy một mình. Trong phim, bộ ba Trang – Ngọc và Jina là một hội bạn thân. Mọi chuyện bắt đầu khi Jina và Ngọc lần lượt mất tích sau khi tham gia vào trò chơi livestream trong thang máy. Kể từ đó, Trang bị ám ảnh tâm lý và không dám bước vào thang máy. Nhưng bằng mọi giá phải cứu bạn của mình, đón chờ xem Trang sẽ hành động như thế nào trong “Thang Máy”.