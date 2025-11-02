Tháng 9 âm có 3 con giáp gặp thử thách, nhưng cuối năm sẽ về đích viên mãn, nhìn đâu cũng thấy tiền

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp nói ít, làm nhiều, dù luôn biết cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm một cách đầy tinh tế. Trong công việc, con giáp này cũng rất chăm chỉ tài năng, nên càng về trung vận cuộc đời càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng thường có quý nhân ở bên chở che, hỗ trợ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 9 âm, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phải vượt qua nhiều thử thách. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị hao hụt đầu tư trong chuyện công việc, làm ăn, hoặc bị bạn xấu gây chuyện, vừa mất tiền lại mệt người. Tuy nhiên, chỉ cần tháng 9 âm kết thúc thì những khoảng thời gian về sau của họ lại vô cùng may mắn. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp chiếu rọi, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rực rỡ, có thể nói là về đích viên mãn dịp cuối năm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh, luôn toát ra tố chất của những nhà lãnh đạo thành công. Với trí thông minh thiên phú, vốn kiến thức đáng nể và sự sáng tạo, họ có nhiều khả năng để tiến xa trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người ao ước.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thìn cũng là con giáp đang cần phải thận trọng trong tháng 9 âm hiện tại. Họ được khuyên nên chăm sóc sức khỏe tốt, chú ý khi đi lại và tránh những thay đổi đột ngột trong công việc và cuộc sống. Song tháng 9 âm cũng là giai đoạn khó khăn cuối cùng của con giáp này trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, từ tháng 10 âm, con giáp tuổi Thìn sẽ đón nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Thu nhập tăng dần đều, chuyện tình cảm có những tín hiệu tích cực, tuổi Thìn sẽ là con giáp có hạnh phúc viên mãn cuối năm Ất Tỵ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được quý nhân che chở bởi sự tử tế, chân thật và nhân hậu của họ. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp này luôn tìm được những con đường bất ngờ để đi đến thành công. Những ưu điểm nói trên giúp con giáp này trở thành những ông "Thần tài", đem đến may mắn và tài lộc cho cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Là con giáp thật thà, hay thương người, nhưng tháng 9 âm này, tuổi Hợi được khuyên nên cẩn trọng, đặc biệt là trong giao tiếp với bạn bè để tránh bị lợi dụng. Ngoài ra, họ cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình thật cẩn thận. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Hợi sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và hạnh phúc bậc nhất, khi có tiền bạc đủ đầy, gia đạo ấm ếm, hòa hợp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.