Tháng 4 rồi vẫn rét, bao giờ miền Bắc mới đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa Hè?

Bắc Bộ đang trải qua đợt lạnh hiếm có trong tháng 4 khi nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc thấp hơn từ 0-0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tuy nhiên dự báo từ cuối tuần này, thời tiết sẽ chuyển biến rất nhanh chóng khi nắng nóng xuất hiện.

Cụ thể dự báo từ thứ 6 tuần này (22/4), nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ 27-30 độ, và còn tăng mạnh những ngày sau đó.

Nắng nóng sẽ bắt đầu ở vùng núi Bắc Trung Bộ từ 24/4, sau đó mở rộng ra khu vực ven biển và cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Đỉnh điểm sẽ là ngày 25-27/4, với mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ (Hòa Bình có thể > 36 độ), Bắc Trung Bộ 34-36 độ (riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi > 38 độ).

Ngoài ra, Trung tâm khí tượng cũng đưa ra nhận định, năm 2022, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 5-7 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 8-9/2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN.

Khu vực Trung Bộ: nhiệt độ từ tháng 5-6 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với so với TBNN, từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 5-6/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,0-0,50C so với TBNN.

https://afamily.vn/thang-4-roi-van-ret-bao-gio-mien-bac-moi-don-dot-nang-nong-dau-tien-cua-mua-he-2022041900362016.chn