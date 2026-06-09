Tháng 4 âm có 3 con giáp kiếm được nhiều tiền nhưng dễ hút thị phi, cần chú ý để bảo toàn thành quả

Trong tháng Quý Tỵ (tháng 4 âm lịch) năm Bính Ngọ, dòng năng lượng Hỏa khí vượng kết hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy tạo nên những bứt phá lớn về tài chính nhưng cũng dễ kích hoạt các hung tinh chủ về tranh chấp, đố kỵ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại dễ hút thị phi nhất trong tháng này cùng cách phòng tránh để bảo toàn tài lộc cho từng con giáp để các bạn tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dần: Hình Thái Tuế Tỵ - Dần

Bản mệnh Mộc gặp hỏa cục của tháng tạo ra thế tương sinh, giúp tuổi Dần trở thành con giáp bùng nổ nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo và mang về nguồn thu nhập đột biến. Bạn chốt được nhiều hợp đồng béo bở và khẳng định được vị thế vượt trội trong công việc. Dòng tiền đổ về túi dồi dào từ cả công việc chính thức lẫn các dự án đầu tư tay trái.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do phạm cục diện Tương Hình, sự thành công nhanh chóng của tuổi Dần dễ khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét, tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến uy tín. Đồng nghiệp hoặc đối thủ có thể tìm cách bắt bẻ các lỗi nhỏ trong giấy tờ hoặc tranh công đổ lỗi tại nơi làm việc.

Để phòng tránh hiệu quả, tuổi Dần tuyệt đối nên giữ bảo mật các kế hoạch kinh doanh cá nhân và không tham gia vào các cuộc bàn tán bao đồng nơi công sở. Con giáp này cũng không nên cho vay tiền và chú ý chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Đồng hành phương Nam - Hỏa khí quá vượng

Là con giáp của năm bản mệnh, khi gặp Hỏa khí thịnh vượng của tháng Tỵ, tuổi Ngọ sẽ là con giáp như cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy. Sự nhạy bén với thời cuộc giúp bạn đi trước đón đầu xu hướng, mang về lợi nhuận vượt trội và doanh thu bứt phá từ các công việc tự do hoặc nghề phụ. Chính sự đột phá này sẽ giúp tuổi Ngọ sở hữu cuộc sống khá giả, phất lên trông thấy.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tình trạng Hỏa khí quá vượng dễ kích hoạt tính cách nóng nảy, kiêu ngạo bẩm sinh của tuổi Ngọ. Bên cạnh đó, sự thẳng thắn quá mức hoặc những phát ngôn bốc đồng trong lúc nóng giận khi thương lượng với đối tác sẽ vô tình tự chuốc lấy rắc rối, làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao chất lượng. Việc giàu lên nhanh chóng cũng khiến họ dễ trở thành cái gai trong mắt người khác, tự dưng dính chuyện thị phi.

Để giảm thiểu những rủi ro này, tuổi Ngọ nên học cách lắng nghe nhiều hơn và suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, đặc biệt là trong các cuộc họp quan trọng. Con giáp này cũng nên tiết chế, tuyệt đối không khoe khoang tài sản của mình với người khác. Để yên tâm hơn, họ có thể mang theo một vật phẩm phong thủy bằng gốm sứ hoặc sử dụng ví tiền màu nâu để năng lượng Thổ tiết chế bớt sự nóng nảy của Hỏa, giữ cho tài vận luôn hanh thông, bình ổn.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Tháng tuổi biến động - Dễ tranh chấp ngầm

Trực giác nhạy bén trong tháng bản mệnh giúp con giáp tuổi Tỵ dễ đưa ra những quyết định đầu tư ngắn hạn có tỷ lệ sinh lời rất cao. Bạn có duyên gặp gỡ khách hàng VIP, khơi thông được dòng vốn bị đóng băng trước đó và thu về nguồn doanh thu khấm khá ngoài mong đợi. Cuộc sống giàu lên trông thấy giúp tuổi Tỵ được chú ý nhiều hơn nhưng cũng có thể mang đến những rắc rối bất ngờ cho họ.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói, trạng thái "quá nhiệt" của tháng tuổi dễ khiến bạn vướng vào các cuộc cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Việc quá cầu toàn, hay soi xét chi tiết dễ gây áp lực cho cấp dưới hoặc tạo ra hiểu lầm, tranh chấp ngầm về lợi ích với các đối tác lâu năm.

Để an toàn đi qua những ngày cuối tháng này, tuổi Tỵ hãy giữ thái độ khiêm tốn, nhu hòa, không gây bất hòa hay tranh chấp với người khác. Trong chuyện làm ăn, co giáp này cũng nên rà soát thật kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ pháp lý trước khi ký kết giao dịch để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.