Tháng 3 - Tháng của nàng: Bật mí chu trình dưỡng da 3 bước tối đa dưỡng ẩm, dịu nhẹ làn da cùng NUXE Very Rose

Bằng tất cả sự dịu dàng nhưng đầy cảm xúc, NUXE đã chắt lọc những gì tinh túy nhất của hoa hồng để đưa vào dòng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ Very Rose. Thơm nhẹ miên man và mềm mịn làn da, Very Rose là tất cả những gì bạn cần, để được thoải mái thư giãn trong trọn vẹn.

NUXE, với tất cả những cảm quan tinh tế được kế thừa từ người sáng lập là bà Aliza Jabès, đã tạo nên dòng sản phẩm làm sạch và chăm sóc da toàn diện từ những cánh hồng tươi hữu cơ. Dòng sản phẩm đó là Very Rose, một "bảo bối" được phụ nữ Pháp nâng niu suốt 30 năm qua kể từ ngày đầu ra mắt.

Những cánh hoa hồng hàm chứa tình yêu bản thân

NUXE thể hiện sự chiều chuộng và thấu hiểu làn da phái nữ với dòng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ Very Rose chiết xuất từ cánh hoa hồng Đan Mạch. Những cánh hồng này được trồng theo phương thức hữu cơ, nhờ đó đem lại hiệu quả tuyệt đối khi chăm sóc làn da, kể cả làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng.

Sản phẩm chứa thành phần có nguồn gốc trên 95% từ thực vật, không chứa chất dẫn xuất có nguồn gốc động vật, do đó hạn chế tối đa số lượng thành phần để đảm bảo thành phần tự nhiên nhất có thể, mang lại sự lành tính hoàn hảo cho làn da của bạn.

Với NUXE, những sáng tạo làm đẹp mang tính khoa học chứa thành phần tự nhiên sẽ đánh thức mọi giác quan của bạn một cách tinh tế nhất. Mùi hương nhẹ nhàng, vẻ ngoài ngọt ngào và độ dịu nhẹ an toàn cho da ở mức vô cùng cao.

Quy trình 3 bước chăm sóc da toàn diện từ Very Rose

Dù bận rộn đến mấy, nàng cũng nên dành cho mình những buổi tối thư giãn đúng nghĩa. Đốt một chút nến thơm, mở bài nhạc yêu thích, trong không gian yên bình đó từng bước vỗ về làn da với dòng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ Very Rose. Một làn da thanh sạch và mềm mượt, thoảng mùi hương dễ chịu của những cánh hồng Đan Mạch sẽ giúp bạn thấy cuộc đời thêm tuyệt diệu và đáng yêu hơn.

Toàn bộ 3 sản phẩm của dòng Very Rose như nước xịt khoáng, sữa rửa mặt tạo bọt, nước tẩy trang đều chứa công thức được thử nghiệm dưới sự kiểm định da liễu.

Bước 1: Tẩy trang cùng 3-in-1 Soothing Micellar Water

3-in-1 Soothing Micellar Water chứa chiết xuất hoa hồng kết hợp cùng phức hợp Skin-respect Complex và chất làm sạch Micellar, tuy làm sạch hiệu quả nhưng không hề khiến da khô hay căng rát, trái lại vẫn luôn đủ ẩm và hàng rào bảo vệ da được củng cố mạnh mẽ.

Da bạn sẽ trở nên thanh sạch, mềm mượt. Mùi hương nhẹ nhàng của cánh hoa hồng trong 3-in-1 Soothing Micellar Water cũng góp phần giúp những phút giây làm sạch lớp tẩy trang và bụi bẩn của bạn thêm phần thú vị.

Bước 2: Rửa mặt cùng sữa rửa mặt tạo bọt Very Rose

Sữa rửa mặt tạo bọt Very Rose với hương hoa hồng ngọt ngào, được tạo thành từ các chất làm sạch trong sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên (chiết xuất từ dừa và lúa mì), sẽ nhẹ nhàng làm sạch và làm dịu làn da của bạn nhưng đồng thời vẫn giữ được sự cân bằng cho da. Chính lớp bọt mềm xốp sẽ mang đến cho làn da một cảm giác thanh lọc và tươi mới như đang đắm mình vào một bồn rửa mặt trải cánh hoa hồng.

Bước 3: Xịt dưỡng ẩm Very Rose Refreshing Toning Mist

Xịt dưỡng ẩm cho mặt với hương hoa hồng tinh tế Very Rose Refreshing Toning Mist là sản phẩm 2 trong 1 kết hợp nhanh chóng và dễ dàng để hoàn thành việc tẩy trang và cân bằng độ ẩm, giúp làm tươi mới làn da. Công thức của sản phẩm chứa nhiều hàm lượng Allantoin mang lại cho bạn cảm giác nhẹ dịu. Khi làn da được làm mới bởi màn sương tươi mát, sẽ cảm thấy thật mềm mại và thoải mái. Với xịt dưỡng ẩm Very Rose, bạn có thể sử dụng như một dạng toner dạng xịt, giúp làm dịu làn da và đem lại độ ẩm tức thì. Không những vậy, bạn còn có thể sử dụng Very Rose Refreshing Toning Mist để làm mềm da trước khi thực hiện skincare routine, tạo tiền đề cho các bước dưỡng tiếp theo hấp thu vào da một cách hiệu quả.

Cuối cùng, khoá ẩm cho da bằng kem dưỡng Creme Fraiche 48 hydrating là bước chốt hạ hoàn hảo cho chu trình chăm sóc da này. Creme Fraiche có kết cấu lỏng, mềm mịn, dễ dàng thấm sâu vào da mà không gây bết dính. Sản phẩm sẽ giúp bạn có làn da đủ ẩm suốt ngày dài.

Kem dưỡng Creme Fraiche 48 hydrating giúp bạn có làn da đủ ẩm suốt ngày dài.

Đưa NUXE đến gần với bạn hơn

Giờ đây, các tín đồ làm đẹp tại Việt Nam có thể khám phá thế giới NUXE, khi thương hiệu đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào tháng 10/2021. Chỉ cần truy cập vào các kênh thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam là bạn có thể an tâm mua sắm sản phẩm chính hãng và không cần lo về chất lượng.

Link mua sản phẩm:

Lazada: https://bit.ly/3Kto1u0

Shopee: https://bit.ly/3CDnJOA

Tiki: https://bit.ly/3vYO7B1

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Minthacare

Địa chỉ: Lầu 1, B11, Số 79/4 Đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

https://afamily.vn/thang-3-thang-cua-nang-bat-mi-chu-trinh-duong-da-3-buoc-toi-da-duong-am-diu-nhe-lan-da-cung-nuxe-very-rose-20220321181022228.chn