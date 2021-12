Tháng 11 âm lịch vận may lội ngược dòng, khó khăn của người mệnh Kim tuổi này tan biến, tài vận vụt sáng, cuối năm “vét’ sạch may mắn của người khác

Bước sang tháng 11 âm lịch, vận khí có sự dịch chuyển, vận may mỗi người mỗi khác. Theo Tử vi học, tháng 11 âm lịch sẽ mang đến may mắn cho những người mệnh Kim thuộc 3 con giáp này. Sau những nỗ lực cố gắng thì thời vận của họ đã tới. Những khó khăn trước đó tan biến, những người mệnh Kim thuộc 3 con giáp sau nhận được rất nhiều may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc tụ về, tình cảm cũng thăng hoa không ít.

01 - Người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân (1992)

Người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân 1992 có có tính cách thẳng thắn, nghiêm túc và có trách nhiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Họ cũng là người có chí tiến thủ và sự tự lập không nhỏ. Bản thân người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân tận tâm, lo lắng cho người khác nên họ dễ bị "ôm" việc vào người.

So với người khác, vận may không phải lúc nào cũng kề bên người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Họ phải trải qua nhiều khó khăn và lặn lội trong giông bão cuộc đời. Cho nên, những gì người tuổi Nhâm Thân có được ngày hôm nay là sự tích lũy, nỗ lực của rất nhiều ngày hôm qua mà có được.

Họ cũng là những người có lòng tự trọng cao, muốn đạt được mọi thứ bằng năng lực của bản thân. Những ngày trẻ tuổi, cái tôi của người tuổi Nhâm Thân lớn, chẳng muốn "khom lưng uốn gối" để đạt được mục tiêu. Năm tháng dần trôi, những thất bại và tổn thương trong cuộc đời đã dạy cho họ nhiều bài học lớn. Càng trưởng thành, người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 càng có sự chín muồi về nội tâm lẫn cách ứng xử. Họ khéo léo và mềm dẻo hơn, biết kiểm soát cảm xúc hơn trong khi giải quyết mọi vấn đề. Bởi phần lớn, sự thẳng thắn và cái tôi quá lớn đôi khi đẩy họ đến mức bảo thủ và cố chấp, đó cũng là nguyên do khiến họ thất bại.

Tháng 11 âm lịch đến, vận may kịp tràn về, người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có thể tận dụng để phát triển công việc và học hỏi những kĩ năng mới. Thời gian này, họ cũng sẽ cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào để thực hiện các ý tưởng sáng tạo.

Khó khăn cũ qua đi, may mắn mới tràn về, công việc có nhiều tiến triển đồng thời thu nhập cũng tăng nhiều hơn trước. Không chỉ vậy, vận đào hoa tháng 11 âm lịch cũng rất vượng. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu và hôn nhân.

02 - Người mệnh Kim tuổi Quý Dậu (1993)

Cũng mang trong mình sự thẳng thắn và nhiệt tình, nhưng người mệnh Kim tuổi Quý Dậu khác với người mệnh Kim tuổi Nhâm Thân ở chỗ họ khéo léo ứng xử và mềm mỏng giải quyết vấn đề hơn.

Dù là lúc trẻ tuổi hay khi trưởng thành, người mệnh Kim tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cũng luôn tìm cho mình được mục tiêu để theo đuổi và không ngừng xây dựng ước mơ của bản thân. Nhờ vậy, họ đạt được thành công phần lớn nhờ khả năng tư duy sắc sảo cùng với sự kiên trì bồi đắp năng lực.

Nhiều người mệnh Kim tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 được hưởng sung sướng từ nhỏ, nhưng không vì thế mà họ mải mê hưởng thụ mà bỏ quên tương lai của mình. Bằng cá tính và sáng tạo, người tuổi Quý Dậu luôn tìm được cách biến hóa mọi khó khăn trong cuộc sống thành cơ hội để tìm thấy thành công.

Bước sang tuổi 30, người mệnh Kim tuổi Quý Dậu sẽ gặt hái được những thành tựu lớn lao. Qua đó, những quả ngọt sau này họ đạt được càng ngày càng nhiều, giàu sang phú quý chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bước sang tháng 11 âm lịch, khả năng nhạy bén, khéo léo cùng các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giúp người mệnh Kim tuổi Quý Dậu phát triển công việc thuận lợi, thu về được nhiều lợi nhuận. Những khoản nợ được chi trả, tiền tiết kiệm ngày một dư dả hơn.

03 - Người mệnh Kim tuổi Canh Thìn (2000)

Người mệnh Kim tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có sự quyết đoán và cá tính riêng rõ rệt. Họ luôn chọn cho mình một lối đi rất riêng và không bị xu thế của đám đông lung lay. Mặc dù trẻ tuổi nhưng suy nghĩ và hành động của người tuổi Canh Thìn rất chững chạc và chừng mực.

Người mệnh Kim tuổi Canh Thìn đầy nhiệt huyết và năng lượng tích cực khi theo đuổi ước mơ. Họ luôn tỏ ra hào hứng và phấn khích trước những ý tưởng sáng tạo, các kế hoạch mới - nơi mà họ sẽ thể hiện được năng lực bản thân cho người khác công nhận.

Dù vậy, để đạt được những thành công lớn và hoàn thiện được cá tính của mình, người mệnh Kim tuổi Canh Thìn cũng phải vấp ngã và trải qua nhiều thất bại trong đời. Tuy nhiên, ngay từ sớm, người mệnh Kim tuổi Canh Thìn đã xác định được mục tiêu, định hình được tính cách của chính mình, biết tận dụng thế mạnh của bản thân để đạt được mục đích của mình.

Nhiệt tình, tự tin cùng với năng lượng của tuổi trẻ có thể mang đến thuận lợi cho người tuổi Canh Thìn. Nhưng cũng chính vì tính cách như vậy, khi gặp thất bại, họ lại dễ bị suy sụp. Để tháng 11 âm lịch này mọi việc thuận lợi hơn, người tuổi Canh Thìn mệnh Kim cần phát triển bản thân, đánh giá mọi việc khách quan hơn và không để cảm xúc làm chủ cuộc sống.

May mắn trong tháng 11 âm lịch cũng trợ giúp không ít cho người tuổi Canh Thìn. Họ sẽ giải quyết được những khó khăn tồn đọng trước đó, gặp nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn. Chỉ cần bản thân nỗ lực và kiên trì không từ bỏ mục tiêu, họ nhất định sẽ hoàn thành được mong ước của bản thân.

