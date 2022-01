Thần số học: Khám phá thử thách và những bài học mà bạn sẽ có được trong năm 2022 này qua ngày tháng sinh của bản thân

Theo Thần số học, năm 2022 là năm số 6 (2 + 2 + 0 + 2 = 6). Đây là một năm chúng ta sẽ phải dùng nhiều năng lượng vào việc quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng những mối quan hệ xung quanh. Một số người có thể cảm thấy những nhu cầu của bản thân mình bỗng nhiên được xếp sau những nhu cầu của người khác.

Trong năm này, những thử thách và bài học cũng sẽ đến và giúp mỗi người trong chúng ta trưởng thành hơn. Hãy xem thử thách và bài học của bạn trong năm 2022 là gì nhé!

Để có được dự báo chính xác nhất cho bạn, bạn cần tính số năm cá nhân của mình bằng cách cộng tất cả các con số trong ngày sinh của mình với 6 (là con số của năm 2022) và rút gọn lại về 1 con số.

Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 10/10, ta có phép tính như sau: 10 + 10 = 20 => 2 + 0 = 2 2 + 0 + 2 + 2 = 6 => 2 + 6 = 8 Vậy con số năm cá nhân của bạn là 8.

Bây giờ, hãy tính con số năm cá nhân của bạn và khám phá nhé!

Năm cá nhân 1

Với những người đang ở năm cá nhân số 1, năm 2022 này bạn sẽ phải học cách thích nghi với những thay đổi đang diễn ra bên trong bạn và xung quanh bạn. Bạn sẽ có bài học về tính độc lập, khả năng lãnh đạo và sự độc đáo. Bạn cần phải có một niềm tin lớn vào bản thân để đưa ra được những hành động phù hợp. Trong năm nay, bạn có thể sẽ gặp phải những tình huống liên quan đến cảm xúc sâu sắc nhất và những nhu cầu sâu thẳm nhất của mình.

Năm cá nhân số 1 cũng dạy bạn tự lập, nhưng để đạt được sự độc lập thường sẽ có cảm giác cô đơn. Có những người bạn mà bạn nghĩ rằng có thể tin tưởng được sẽ không còn như thế nữa. Năm nay, bạn sẽ học được rằng cuộc sống không phải một cuộc đấu tranh mà là một hành trình tự do với những thay đổi, rung động, và phát triển liên tục.

Năm cá nhân 2

Với những người có năm cá nhân 2, năm 2022 này bạn cần học cách di chuyển chậm hơn, chăm chút hơn và nghĩ đến lợi ích chung nhiều hơn. Thách thức của bạn trong năm nay là cố gắng chấp nhận mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ của bạn và đồng thời sống trong hiện tại nhiều hơn.

Đây cũng là năm để bạn học được rằng mỗi người là một cá nhân riêng biệt và cuộc đời của họ vận hành theo những quyết định của riêng họ. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng để kể và cách chúng ta đối xử với người khác cũng ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống của chính mình.

Năm cá nhân 3

Với những người đang ở trong năm cá nhân 3, năm mới này có thể bạn sẽ phải thực hiện một vài bước nhảy can đảm trong bóng tối. Bạn có thể sẽ phải trải nghiệm những nỗi sợ hãi nhưng điều này sẽ giúp bạn phát triển lòng can đảm. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có khả năng hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Trong năm 2022 này, bạn sẽ học được sự khác biệt giữa tình yêu và cảm giác tội lỗi. Nơi nào mặc cảm và tội lỗi còn tồn tại, tức là nơi đó tình yêu thương không thể hiện diện. Các sự kiện xảy ra trong năm nay sẽ cho bạn thấy rằng cảm giác tội lỗi chính là trở ngại lớn nhất trong hành trình hoàn thiện bản thân của bạn.

Năm cá nhân 4

Khi năm mới bắt đầu, bạn sẽ cần phải phát triển một tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn muốn và cam kết chắc chắn để đạt được nó. Năm cá nhân số 4, thách thức của bạn chính là đối mặt với thực tế. Đây không phải một năm dễ dàng và sẽ có rất nhiều khó khăn, tình huống không thể đoán trước được xuất hiện, nhưng chỉ cần bạn tổ chức và lên kế hoạch tốt, bạn sẽ vượt qua được.

Năm nay là năm bạn sẽ học được cách giải phóng và mở rộng ý chí của mình để đẩy giới hạn của bản thân lên cao nhất. Đồng thời bạn cũng sẽ học được cách thích nghi với thực tại của bản thân.

Năm cá nhân 5

Trong năm cá nhân số 5, bạn sẽ cần phải đưa ra lựa chọn cẩn thận giữa vô vàn những lựa chọn bày ra trước mắt. Đây là năm mà bạn cần chọn lấy những gì mà mình mong muốn thực sự thay vì là ý thích nhất thời. Ngoài ra, bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ và không lường trước được.

Năm 2022 này, bạn sẽ giải tỏa được tất cả những cảm xúc mà bạn đã đè nén quá lâu trong lòng. Thế giới đang mở ra trước mặt bạn và mời bạn trải nghiệm một cách đầy đủ nhất. Sẽ có những sai lầm xảy ra và sau những lần đó bạn sẽ đều có được bài học cho mình. Đây sẽ là năm mà bạn học được cách chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình.

Năm cá nhân 6

Với những người có năm cá nhân 6, trong năm 2022 luôn phát sinh những trách nhiệm mới mà bạn cần phải gánh vác. Cảm xúc của bạn trong giai đoạn này cũng lên xuống thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Đây là năm bạn cần phải ngừng phán xét bản thân và những người khác, đồng thời lắng nghe nhu cầu của bản thân mình nhiều hơn.

Năm số 6 cũng mang đến cho bạn bài học về tình yêu và sự cho đi. Bạn nhận biết được rằng mình đang trên hành trình tìm hiểu bản thân và đó là hành trình của tình yêu. Điều đó giúp bạn chấp nhận chính mình và giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Năm cá nhân 7

Trong năm số 7, bạn sẽ nhìn thấy những khía cạnh của cuộc sống mà bạn cảm thấy không hài lòng. Và điều đó giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống của mình có thể trở nên tốt hơn nếu bạn sẵn sàng thực hiện những thay đổi cần thiết.

Đây là năm để bạn tìm kiếm ra được một hướng đi phù hợp với bản thân mình. Và thay vì lao ra ngoài tìm kiếm cơ hội, bạn cần học cách kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội đến với mình. Trong năm 2022 này, bạn sẽ học được cách sống chậm lại và tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Năm cá nhân 8

Năm cá nhân 8 là lúc để bạn bước ra ngoài và đối mặt với thế giới một lần nữa. Đây có thể là một năm mở ra sự hưng thịnh cho bạn trong thế giới vật chất nhưng chắc chắn không phải là một năm dễ dàng. Bạn sẽ cần phải làm việc chăm chỉ và kiên định với mục tiêu của mình. Thậm chí, sẽ có lúc bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Trong năm mới này, bạn sẽ học được rằng thành công thực sự không còn được đo lường bằng những gì mà bạn thu được từ cuộc sống mà đúng hơn là từ những gì bạn đóng góp cho cuộc sống.

Năm cá nhân 9

Năm cá nhân 9 là năm để bạn hoàn thành những kế hoạch, nhiệm vụ còn dang dở. Điều này sẽ giúp bạn bước vào một chu kì mới mà không bị áp lực bởi những vấn đề chưa được giải quyết trong quá khứ. Đây cũng là năm bạn cần phải giải phóng bản thân về mặt cảm xúc, tinh thần và những khía cạnh không còn phục vụ mục đích của bạn nữa.

Năm nay bạn sẽ học được cách thành thật với chính mình. Đồng thời, bạn cũng học được cách chấp nhận những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ và có một cái nhìn rõ ràng hơn về những gì bạn muốn ở tương lai.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

