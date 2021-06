Thần số học: Khám phá những chuyển động trong vận mệnh cuộc sống của bạn vào tháng 6 thông qua ngày tháng sinh

Để có một dự báo chính xác nhất cho cuộc sống của bạn trong tháng 6 này, hãy làm một vài phép tính cơ bản để tìm ra con số tháng cá nhân của bạn nhé.

Để có được số tháng cá nhân của mình, bạn cần lấy ngày và tháng sinh của mình cộng với 5 (tương ứng với năm 2021 là 2 + 0 + 2 + 1 = 5) và 6 (tương ứng với tháng 6). Sau đó, giảm tổng lại chỉ còn về 1 chữ số từ 1-9.

Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 16/7. Chúng ta sẽ có phép tính: 1 + 6 + 7 + 5 + 6 = 25. Tiếp theo chúng ta có 2 + 5 = 7. Vậy số tháng cá nhân của người sinh vào ngày 16/7 là 7.

Bây giờ, hãy khám phá tháng 6 theo số tháng cá nhân của bạn nhé!

Tháng cá nhân 1

Tháng 6 này thúc đẩy bạn từ bỏ những niềm tin và thái độ cũ để bắt đầu những khởi đầu mới. Nếu đang cảm thấy không chắc chắn về những gì phía trước thì đây là điều hoàn toàn bình thường, đừng vội vàng kết luận hay chỉ trích bất cứ điều gì. Hãy yên lặng và trung thực. Bạn đang sắp đối mặt với một bước ngoặt lớn, vì vậy đừng từ bỏ hi vọng hay ước mơ của mình. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng kế hoạch của bạn không phụ thuộc quá nhiều vào người khác hoặc các yếu tố bên ngoài.

Tháng cá nhân 2

Tháng 6 nhấn mạnh bạn cần tập trung vào sức mạnh cá nhân của mình để hoàn thành mọi công việc được giao. Trong tháng này, một nguồn cảm hứng dồi dào cũng có thể trở thành động lực và giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, đừng vắt kiệt sức mình bằng cách tham gia quá nhiều dự án hoặc đặt mục tiêu quá cao. Đây cũng là một tháng mà bạn tập trung vào củng cố danh tiếng, tài chính, các mối quan hệ và các nguồn lực giúp phát triển sự nghiệp.

Tháng cá nhân 3

Tháng 6 có thể sẽ là cột mốc đánh dấu kết thúc một giai đoạn trong cuộc đời bạn. Bạn cũng sẽ nhìn nhận lại mình và sẵn sàng thể hiện bản thân trong những lĩnh vực đam mê. Đây là một tháng đầy biến đổi nhưng cũng đưa bạn lên đỉnh cao đáng kinh ngạc. Một số vấn đề trong quá khứ có thể quay trở lại, đây là cơ hội để bạn có thể chấm dứt những hiểu lầm hoặc giải quyết xong xuôi những khúc mắc còn tồn đọng. Ngoài ra, trong tháng bạn có thể trải nghiệm được sự cân bằng, bình yên trong nội tâm và khẳng định được giá trị của bản thân mình.

Tháng cá nhân 4

Tháng 6 là thời điểm để bạn gieo một hạt giống vào cuộc sống của mình. Sự tập trung, trung thực, tự tin và làm việc chăm chỉ sẽ giúp bạn gặt hái được kết quả sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để bạn loại bỏ một số thái độ hoặc thói quen không tốt. Tháng 6 cũng là lúc bạn cần nhìn nhận lại bản thân và khả năng của mình một cách nghiêm túc. Hãy tin tưởng hơn vào chính mình và bắt đầu một điều mới mẻ mà trước đây bạn chưa bao giờ làm. Trong tháng này bạn sẽ học được cách thích nghi và trở nên linh hoạt hơn.

Tháng cá nhân 5

Những vấn đề trong quá khứ sẽ quay trở lại với bạn trong tháng 6 này. Đây là cơ hội để bạn được xoa dịu và chữa lành. Những cơn giận dữ, nỗi buồn và nỗi sợ hãi mà bạn luôn mang bên mình lâu nay sẽ được xóa bỏ. Đây cũng là tháng của sự thay đổi và tự do. Sau khi trút bỏ được những cảm xúc tiêu cực, bạn nhận ra rằng mình tự do và cởi mở như thế nào. Đồng thời, bạn cũng sẽ có một cái nhìn thoáng qua về một tương lai tươi sáng và nhiều hi vọng.

Tháng cá nhân 6

Tháng 6 này, khả năng giao tiếp của bạn sẽ được cải thiện. Bạn khéo léo trong lời ăn tiếng nói và điều đó giúp bạn ứng phó được với những tình huống khắc nghiệt nhất. Bạn đang bước vào một chu kì của sự sáng tạo, niềm vui, tình yêu và tiếng cười. Đây là những món quà giúp bạn có cái nhìn sắc nét hơn về thực tế và biến tháng 6 này thành một tháng thành công.

Tháng cá nhân 7

Trong tháng 6 này, bạn có thể sẽ cảm thấy bị hạn chế, cô đơn và dễ bị tổn thương. Lời khuyên dành cho bạn trong tháng này là hãy chấp nhận hoàn cảnh của bạn đúng như nó vốn có. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể củng cố thêm niềm tin vào chính mình. Giới hạn hiện tại của bạn đang được gây ra bởi cuộc chiến nội tâm, và việc bạn sẵn sàng chấp nhận thực tại sẽ giúp bạn đẩy được những giới hạn đó ra khỏi mình. Ngoài ra, bằng cách tổ chức, sắp xếp, phân tích, bạn sẽ thấy con đường đến mục tiêu của mình dễ dàng hơn rất nhiều.

Tháng cá nhân 8

Tháng 6 là thời điểm bạn cần quan tâm đến các khía cạnh về thể chất, vật chất và tài chính. Ngoài ra, một cuộc gặp gỡ tình cờ hoặc một cuộc trò chuyện đơn giản từ một người bạn có thể mang lại sự khích lệ mà bạn cần trong tháng này. Tháng cá nhân 8 thúc giục bạn đánh giá cao những gì mà bạn có và sử dụng nó để đạt được những gì bạn mong muốn. Một trong những món quà chính mà tháng 6 này dành cho bạn là những lợi ích mà bạn thu được từ những sai lầm trước đó.

Tháng cá nhân 9

Tháng 6 là tháng để bạn tập trung vào gia đình, trách nhiệm, con cái, người thân, sức khỏe và những vấn đề liên quan đến cảm xúc. Đây là thời điểm để bạn bộc lộ cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, tháng 6 cũng mang đến cho bạn những cơ hội mới, những mối quan hệ mới. Tình yêu có thể sẽ xuất hiện và biến tháng 6 của bạn thành một tháng ấm áp, đầy yêu thương. Hơn nữa, tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn hoàn thành bất cứ điều gì đang tồn đọng.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)