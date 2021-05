Thần số học: Đi tìm con số định mệnh của bản thân qua họ tên để giải mã những bí ẩn cuộc đời của bạn

Trong môn Thần số học, con số định mệnh được cho là một trong những con số quan trọng nhất, vì nó thể hiện số phận của mỗi người. Khác với con số đường đời, con số định mệnh lấy từ chính tên họ của bạn.

Theo Thần số học, bảng chữ cái được quy ra thành những con số như hình sau:

Theo bảng trên, với những con chữ là A, J, S trong tên của bạn sẽ tương ứng với số 1, những chữ B, K, T tương ứng với số 2... và tương tự với những chữ còn lại.

Bây giờ, để tìm được con số định mệnh của bạn, hãy viết tên họ đầy đủ của mình ra giấy và với những chữ cái trong tên sẽ tương ứng với một con số, sau đó hãy cộng các giá trị tương ứng đó lại với nhau.

Lưu ý rằng hãy cộng các con số theo từng họ tên riêng biệt, cuối cùng mới cộng tổng lại với nhau và rút về một con số (nếu kết quả là 11, 22 và 33 thì không cần tiếp tục cộng nữa). Kết quả cuối cùng sẽ chính là con số định mệnh của bạn!

Ví dụ: Tên của bạn là NGUYEN THI LOAN, ta sẽ có các giá trị như sau: N + G + U + Y + E + N = 5 + 7 + 3 + 7 + 5 + 5 = 32 => 3 + 2 = 5 T + H + I = 2 + 8 + 9 = 19 => 1 + 9 = 10 => 1 + 0 = 1 L + O + A + N = 3 + 6 + 1 + 5 = 15 => 1 + 5 = 6 Sau đó, ta tiếp tục lấy tất cả các giá trị cộng lại với nhau: 5 + 1 + 6 = 12 => 1 + 2 = 3. Kết quả: Con số định mệnh của bạn là 3.

Bây giờ, hãy đi tìm con số định mệnh của mình và giải mã số phận của bản thân nhé!

Số định mệnh 1

Định mệnh của bạn là trở thành số 1 trong tất cả những gì mà bạn làm trong đời.

Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này là phát triển con người thật của mình và trở thành người dẫn đầu trong bất kì lĩnh vực nào mà bạn thấy mình có đam mê và kĩ năng nhất. Bạn muốn trở thành người giỏi nhất trong mọi việc bạn làm và bạn đặt ra những tiêu chuẩn cao từ bản thân mình, đồng thời bạn cũng mong đợi điều tương tự từ người khác.

Số định mệnh 2

Định mệnh của bạn là mang mọi người đến gần với nhau trong bầu không khí hòa hợp và yêu thương.

Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này là tạo ra sự hài hòa, cân bằng, hợp tác và yêu thương mọi lúc mọi nơi và trong bất cứ việc gì mà bạn làm. Tình yêu chính là nền tảng cho cuộc sống của bạn và việc tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo là việc rất quan trọng đối với bạn. Bạn ở đây để tìm hiểu cách phát triển ý thức về mối quan hệ của mình, làm thế nào để hiểu và liên hệ được với chính bản thân mình cũng như người khác.

Số định mệnh 3

Định mệnh của bạn là truyền cảm hứng, động viên, chữa lành và nâng cao tinh thần cho mọi người.

Nếu bạn có con số định mệnh là 3, bạn đang được kêu gọi để truyền cảm hứng, chữa lành, nâng cao tinh thần và tiếp thêm năng lượng cho người khác. Bạn sẽ làm được mọi thứ với tinh thần lạc quan, nhiệt tình, từ bi và vui vẻ. Khi bạn khai thác cảm xúc của mình, và truyền cảm hứng cho người khác, bạn đang hoàn thành mục đích sống của bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn từ bỏ ước mơ của mình và không sử dụng tài năng của mình đúng cách, bạn có thể sẽ phải chiến đấu với chứng trầm cảm hoặc thấy mình đang lạc lối. Vì vậy, hãy nỗ lực tập trung vào những gì dành cho bạn, tin tưởng vào nó và đừng nản lòng.

Số định mệnh 4

Định mệnh của bạn là trở thành một bậc thầy xây dựng với những mục tiêu dài hạn

Với con số định mệnh 4, bạn có ý định xây dựng một thứ gì đó có giá trị lâu dài, đó có thể là một gia đình riêng của bạn, một doanh nghiệp hay một phát minh, nghiên cứu nào đó. Bạn đại diện cho sự ổn định và bảo mật. Bạn chăm chỉ và luôn trở thành trụ cột của cộng đồng xung quanh. Bạn là người đáng tin cậy và có tiềm năng trở thành một đối tác kinh doanh hoặc người bạn đời tuyệt vời.

Số định mệnh 5

Định mệnh của bạn là tạo ra sự thay đổi và chỉ cho mọi người cách sống viên mãn nhất.

Số 5 thúc đẩy bạn hướng tới sứ mệnh thích nghi, tiến bộ, tự do và đón nhận những cuộc phiêu lưu trong cuộc sống. Tự do chính là động lực dẫn dắt cuộc sống của bạn. Bạn phát triển nhờ kinh nghiệm thực hành. Nhiệm vụ của bạn là mang sự tự do và thay đổi đến để xây dựng cuộc sống xung quanh. Con số định mệnh này dẫn bạn vào một chuyến tàu lượn siêu tốc, nơi mà cuộc sống của bạn sẽ như được giải phóng.

Số định mệnh 6

Định mệnh của bạn là cung cấp một "tổ ấm" an toàn để nuôi dưỡng chính bạn và những người thân yêu.

Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này là nuôi dưỡng và phục vụ. Cho dù đó là gia đình, bạn bè, những người thân yêu của bạn hay doanh nghiệp, cộng đồng thì bạn cũng là bậc thầy trong việc tạo ra vẻ đẹp, sự hài hòa và cân bằng. Bạn mang tình yêu đến với mọi người và luôn làm hài lòng mọi người xung quanh. Đôi khi điều đó có thể gây bất lợi cho bạn. Hãy nhớ rằng nhiệm vụ của bạn là cân bằng và tiết chế.

Số định mệnh 7

Định mệnh của bạn là phát triển lòng tin và niềm tin cũng như tự tìm ra câu trả lời cho ý nghĩa của cuộc sống.

Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này là tìm kiếm thông tin và phân tích nó. Bạn thường đào sâu và suy ngẫm rất nhiều về cuộc đời của mình. Bạn có thể trở thành một nhà nghiên cứu hoàn hào và mọi thứ luôn mang một dấu hiệu hoặc lời thông báo cho bạn. Nhiệm vụ cả cuộc đời của bạn là tìm hiểu và nhận biết con người thật của mình, từ bên trong ra bên ngoài. Bạn cần nhiều thời gian riêng tư để ở một mình hơn mọi người. Bạn có trực giác cao và có thể kết hợp giữa trí tuệ và trực giác một cách hài hòa.

Số định mệnh 8

Định mệnh của bạn là đạt được đỉnh cao trong thế giới vật chất

Số 8 kêu gọi bạn đạt được khả năng làm chủ bản thân mình một cách sâu sắc. Mục đích của bạn là đạt được và thành công với các doanh nghiệp hoặc tổ chức. Người có số định mệnh 8 là người làm việc không ngừng nghỉ. Bạn luôn sử dụng tất cả khả năng mình có để đạt được sự dư dả về tài chính và đồng thời cũng rất hào phóng với người khác. Bạn ở đây để đạt được quyền lực và sự dồi dào về vật chất, sau đó hành động để tạo ra sự khác biệt cho thế giới xung quanh mình.

Số định mệnh 9

Định mệnh của bạn là đạt được trạng thái ý thức cao hơn và truyền dạy cho người khác.

Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này là một nhiệm vụ nhân đạo. Bạn ở đây để yêu thương vô điều kiện. Bạn là một người lãng mạn và lý tưởng hóa. Bạn có sự sáng tạo, sự nhạy cảm và lòng vị tha. Điều này giúp bạn có thể mang đến tình yêu và hòa bình cho môi trường xung quanh. Bạn cũng là người có khả năng chữa lành và hướng dẫn mọi người thoát khỏi những sự tiêu cực đang bủa vây họ. Tuy nhiên, con số 9 cũng là một con số mạnh mẽ, đòi hỏi bạn phải học cách biến đổi và buông bỏ quá khứ, đồng thời không mang cảm giác cay đắng theo bên mình.

Số định mệnh chủ 11

Định mệnh của bạn là chữa lành cho người khác thông qua sự phục vụ và sáng tạo nghệ thuật.

Nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời là nhận ra và sử dụng khả năng sáng tạo, trực giác và chữa lành của mình vì lợi ích toàn nhân loại. Bạn có thể đạt được điều này bằng nhiều cách, như khơi gợi cảm xúc thông qua khiêu vũ, âm nhạc hoặc các bộ môn nghệ thuật. Bạn là 1 kép đại diện cho sự lãnh đạo, tự tin và đồng thời cũng là 2 đại diện cho sự hòa hợp, tình yêu. Vì vậy, đôi khi bạn có thể sẽ cảm thấy lo lắng và không kiểm soát được cuộc sống của mình.

Số định mệnh chủ 22

Định mệnh của bạn là đưa ra những lời dạy và những ý tưởng thực tế đầy cảm hứng.

Nhiệm vụ của bạn là thực hiện và xây dựng các dự án có lợi cho nhân loại. Đây là một con đường thúc đẩy bạn bước ra khỏi sự an toàn, chậm dãi và ổn định của số 4. Bạn có thể sẽ cảm thấy không thoải mái và bồn chồn, bất an. Thế nhưng, khi học được cách chấp nhận rủi ro và hướng tới việc xây dựng những nền tảng vững chắc, bạn sẽ trở thành bậc thầy trong cuộc sống.

Số định mệnh chủ 33

Định mệnh của bạn là chữa lành và tạo ta tầm nhìn đầy cảm hứng.

Đây là một con số chủ mang những thách thức lớn. Nếu bạn có số định mệnh chủ 33, nhiệm vụ của bạn là trở thành một người chữa lành và mang tình yêu đến cho thế giới này. Và vì bạn có số 3 kép, bạn cũng phải làm điều này với niềm vui, sự hứng khởi và bằng cả trái tim của mình. Bạn sẽ thành công với con đường này với một trái tim được nuôi dưỡng và sẵn sàng cho đi.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)