Than ế mốc hậu chia tay Âu Hà My, cơ trưởng Duy Alex bị bạn bè trêu trông ngày càng "nữ tính" khiến khổ chủ phải liên tục giải thích

Cuộc tình của Duy Alex và nữ giảng viên Âu Hà My sau khi đường ai nấy đi đã tốn không ít giấy mực. Hiện tại, trong khi Hà My đã lấy chồng và ly hôn thì Duy Alex vẫn đang lẻ bóng. Bằng chứng là mới đây nhất, anh chàng vừa mới than "ế" trên mạng xã hội.

Duy Alex và bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân. Anh chàng đang than bị "ế" quá rồi.

Mục đích khi đăng tấm ảnh này của Hà Duy là lấy tương tác trên Facebook. Và như mong đợi, bức ảnh hiện tại đã có đến gần 4k lượt cảm xúc, một con số cao đột biến so với nhiều bài đăng khác của nam cơ trưởng.

Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè của Hà Duy lại vào trêu anh chàng chụp ảnh dùng app, má đỏ môi hồng nhìn rất "nữ tính" khiến khổ chủ phải bật cười.

Tất nhiên, đây chỉ là những gì mà bạn bè của Hà Duy trêu anh chàng thôi, còn lại có "nữ tính" thật hay không thì chỉ có khổ chủ mới hiểu rõ nhất mà thôi. Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn dành lời khen nức nở cho diện mạo ngày càng điển trai của Hà Duy đấy nhé!