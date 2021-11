“Thần đèn” Will Smith gây sốc với quá khứ quan hệ tình dục vô độ với phụ nữ khu ổ chuột, tới mức mắc bệnh

Trong cuốn hồi ký mới mang tên Will được phát hành vào đầu tháng 11, Will Smith đã chia sẻ về những kỷ niệm và trải nghiệm của mình về khoảng thời gian quan hệ tình dục một cách vô tội vạ. Thậm chí, số lần nhiều tới mức khiến Will Smith phát bệnh, liên tục ói mửa.

Nguyên nhân khiến Will Smith quan hệ tình dục nhiều một cách mù quáng là do đau khổ khi mối quan hệ với người bạn gái đầu tiên tên Melanie kết thúc năm 16 tuổi. "Tôi rất cần được an ủi nhưng vì không có viên thuốc nào chữa lành được sự đau lòng đó", nam diễn viên viết. "Tôi đã sử dụng các biện pháp mua sắm rồi quan hệ tình dục liên tục".

Nói về nguyên nhân chia tay với tình đầu, Will Smith cho biết, thời điểm đó, anh đã quan hệ tình dục với người phụ nữ khác và bị bạn gái phát hiện. Sau đó mối quan hệ giữa anh cùng bạn gái kết thúc.

Will Smith chia sẻ thêm: "Trong vài tháng đó, tôi đã đi hết cả khu ổ chuột, quan hệ tình dục với rất nhiều phụ nữ, và điều đó hoàn toàn bất đồng với con người thật của tôi. Bản thân tôi đã tự hình thành một phản ứng tâm lý để đạt được cực khoái".

Tuy nhiên, Will Smith nói rằng, do quan hệ tình dục vô độ quá nhiều đã khiến nam diễn viên hình thành một phản ứng nặng. Thậm chí, phản ứng nặng tới mức có thể khiến nam diễn viên nôn mửa không thôi.

Nguồn: Independent