Tham ô tiền tỷ, tiếp tục dùng sim rác giả danh giám đốc để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, Vụ sử dụng sim khuyến mãi tạo tài khoản zalo, facebook giả danh Giám đốc các Công ty lương thực trên địa bàn các tỉnh miền Tây để lừa bán lúa, gạo, củi trấu giá rẻ.

Khi khách hàng tin tưởng đồng ý giao dịch mua bán, Vụ yêu cầu phải đặt cọc bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Vụ. Sau khi nhận tiền, Vụ xoá các giao dịch trên mạng, chặn zalo, facebook để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Ngày 17/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ đã bắt giữ Vụ.

Bị can Trần Văn Vụ. Ảnh: CA.

Tại cơ quan điều tra, Vụ đã khai nhận 4 vụ lừa đảo (3 vụ ở Cần Thơ và 1 vụ ở Tiền Giang) chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Vụ dùng đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân hết.

Liên quan vụ án này, Công an TP. Cần Thơ thông báo ai là bị hại của bị can Vụ thì đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ trình báo để được giải quyết.

Ngoài ra, trong năm 2021, khi Vụ là Phó quản đốc Công ty lương thực Cờ Đỏ đã có hành vi tham ô số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án để điều tra.