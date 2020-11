Thẩm mỹ viện Ngọc Dung và hành trình hướng về miền Trung

Đoàn chúng tôi gồm hơn chục người, dẫn đầu là Đại tá Phạm Khải – Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, cùng ông Bùi Văn Tiến – Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung trong chuyến hành trình giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai tại 8 tỉnh miền Trung.

Nơi chúng tôi chọn để làm điểm đến đầu tiên trên hành trình "đi về phía đồng bào miền trung" lần này là làng Mang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi. Đây có thể nói là một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất sau "thiên tai kép". Những ngôi nhà tốc mái chưa kịp sửa, từng khoảng rừng cây keo lá tràm đổ rạp người, nhiều ngôi nhà sàn xiêu vẹo, nước sinh hoạt trong làng, trụ điện bị ngã đổ, hư hỏng nặng.

Đoạn đường rừng bị sạt lở khiến viêc di chuyển trở nên khó khăn

Đến Mang Rin, hiện ra trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hoang tàn do lũ quét và sạt lở núi để lại với những ngôi nhà bị đổ sập, xiêu vẹo. Ngôi làng có 36 hộ dân người Ca Dong bình yên nằm lẩn khuất trong đại ngàn Trường Sơn, giờ đây tiêu điều, xơ xác. Một suối đá, với những tảng đá lớn nặng vài chục đến vài trăm tấn từ trên núi cao theo lũ về lấp cả một khoảng đất rộng.

Anh Đinh Văn Liêu lại gần bắt chuyện, chỉ tay về phía trước mặt, anh buồn rầu kể về ngôi nhà của mình. Đó là một trỏng những ngôi nhà bị sập hoàn toàn ở làng Mang Rin. Chúng tôi hướng mắt theo, không nhận ra đó là một ngôi nhà. Tất cả trước mắt chúng tôi là dòng nước thượng nguồn đang ầm ầm đổ xuống dưới tác động của sạt lở núi đêm 30/10.

Ba mẹ con đang sơ tán đến ở tại nhà văn hóa thôn.

Sau khi được tìm hiểu, chúng tôi biết rằng làng Mang Rin có tất cả 482 hộ, 93% là người dân tộc Ca Dong. Tỷ lệ hộ nghèo của làng chiếm ở mức cao khoảng 45,5%. Cơn bão, lũ, sạt lở núi đêm qua đang làm tăng thêm con số đó. Đơn cử như nhà anh Quê (một hộ dân trong làng). Tài sản lớn nhất của gia đình anh là chiếc tivi cũng bị lũ cuốn trôi, nhà cửa thì mất hết, giờ chỉ biết ở nhà văn hóa thôn với vợ con.

Nhìn một loạt xung quanh từ chỗ đang đứng, chúng tôi ai cũng lắc đầu nhìn nhau trước sự tàn phá này. Trong phút chốc, chúng tôi không cầm được xúc động khi nhìn vào ánh mắt của lũ trẻ. Sự ngây thơ và hồn nhiên đọng lại trên đó còn in hằn rất rõ, nhưng vẻ thất thần và không hiểu chuyện gì xảy ra còn rõ hơn.

Lũ quét tạo ra dòng suối chảy siết giữa làng Mang Rin.

Sau khi thăm hỏi, chúng tôi quyết định trao hỗ trợ cho từng hộ dân tùy theo mức thiệt hại. Cụ thể, 5 triệu/hộ cho 6 hộ bị mất nhà hoàn toàn; 2 triệu/hộ cho 9 hộ bị hư hỏng nhà; 1 triệu/hộ cho 61 hộ bị ảnh hưởng của lũ quét.

Trong chuyến đi này, Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung phối hớp với báo Công an nhân dân hỗ trợ cho 8 tỉnh miền Trung gồm 2,7 tỷ đồng. Chuyến đi đến làng Mang Rin là bước đi đầu tiên của đoàn đã trao quà tặng người dân và CBCS Công an bị thiệt hại nặng do bão lũ với tổng trị giá 350 triệu đồng, đây là hoạt động nằm trong "Quỹ từ thiện Ngọc Dung."

Tặng quà CBCS Công an huyện Sơn Tây bị thiệt hại do bão lũ.

Trong năm 2020, đây là lần thứ ba Hệ thống TMV Ngọc Dung phối hợp với Báo Công an nhân dân tổ chức các hoạt động này: Giai đoạn đầu xảy ra dịch bệnh COVID-19, Công ty TMV Ngọc Dung đã ủng hộ 1 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch ủng hộ cán bộ chiến sĩ Công an tuyến đầu phòng, chống dịch. Khi dịch bệnh bùng phát giai đoạn hai, Công ty TMV Ngọc Dung đã ủng hộ 7.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho các bệnh viện tại Đà Nẵng.

Trao đi những phần hỗ trợ, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau và hướng về cánh rừng xa xa. Đó là hướng chúng tôi tiếp tục lên đường, về với những địa Phương khác cũng đang chịu thiệt hại vì bão, lũ. Chuyến đi này hãy còn dài, còn xa, nhưng có dấu chân của những người tự nguyện đi về phía đồng bào, chúng tôi sẵn sàng!

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về chuyến đi này!