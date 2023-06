Thẩm mỹ viện "biến hình" giữa TP Đà Nẵng

Đã có nhiều khách hàng đến thẩm mỹ viện New York US để đòi lại tiền

Những ngày qua, nhiều khách hàng đến thẩm mỹ viện New York US (218 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đòi lại tiền đóng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ. Theo họ, thẩm mỹ viện này "lột xác" từ viện thẩm mỹ Wonjin Clinic (ở cùng địa chỉ) mà không hề có thông báo.



Đột ngột đổi chủ

Phản ánh với Báo Người Lao Động, bà N.T.T (trú tỉnh Quảng Nam) cho biết đầu tháng 3, qua quảng cáo trên mạng xã hội, bà tìm đến viện thẩm mỹ Wonjin Clinic để sử dụng dịch vụ nâng ngực. Sau khi nhân viên tư vấn, bà đồng ý ký hợp đồng trọn gói cho dịch vụ "nâng ngực không xâm lấn" 50 triệu đồng.

"Sau 3 lần thực hiện dịch vụ mà mãi không thấy cải thiện tình trạng ngực thì thực tình không hiểu họ làm ăn kiểu gì. Rồi vừa qua tôi phát hiện viện thẩm mỹ này đã đổi tên..." - bà T. cho biết.

Địa chỉ số 218 Nguyễn Tri Phương trước...

Tương tự bà T., nhiều khách hàng cho hay những ngày gần đây, họ không liên lạc được với các số điện thoại của viện thẩm mỹ Wonjin Clinic. Các hotline chăm sóc khách hàng cùng tài khoản mạng xã hội của nơi này thì "bốc hơi".

Vì không liên hệ được, tìm đến cơ sở mới tá hỏa phát hiện Wonjin Clinic không tồn tại. Tên Wonjin Clinic từng khắc trên biển hiệu to, đặt ở bên ngoài tầng 2 và đỉnh tầng 3 của tòa nhà, đến nay được thay bằng New York US.

Khi khách hàng đến, nhân viên của New York US cho biết viện thẩm mỹ Wonjin Clinic… đã đổi chủ. New York US sẽ tiếp nhận tất cả khách hàng trước đó ký hợp đồng với Wonjin Clinic và thực hiện dịch vụ bình thường, nhân viên làm việc tại đây cũng không thay đổi.

Nghe vậy, khách hàng nói muốn kết thúc hợp đồng và lấy lại tiền thì nhận lại câu trả lời "gặp chủ của Wonjin Clinic mà đòi hoặc gửi đơn lên công an" (!?).

...và sau khi đổi chủ cơ sở

Có dấu hiệu lừa đảo?

Wonjin Clinic mở cửa hoạt động từ tháng 3 chỉ với giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp. Cơ sở này chưa nộp hồ sơ đăng ký đến Sở Y tế TP Đà Nẵng để xin cấp phép dịch vụ thẩm mỹ. Trong thời gian này, Wonjin Clinic liên tục quảng cáo rầm rộ và nhận khách hàng để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ.

Điều đáng chú ý, trong nhiều hợp đồng mà Wonjin Clinic ký với khách hàng thể hiện người đại diện là quản lý cơ sở có tên Nguyễn Bảo Vy. Làm việc với khách hàng, quản lý cũng xưng tên như thế. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, "Nguyễn Bảo Vy" tên thật là Trần Thị Kim Trang (SN 1989, trú tỉnh Quảng Nam).

Phát hiện Wonjin Clinic chưa có giấy phép hoạt động, có dấu hiệu lừa đảo khi quản lý dùng tên giả để ký hợp đồng, chị N.T.N (một khách hàng) đã viết đơn tố cáo lên Sở Y tế TP Đà Nẵng vào tháng 4. Do có tố cáo, Sở Y tế TP Đà Nẵng lập đoàn kiểm tra và xử phạt 60 triệu đồng đối với nơi này vì quảng cáo khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Đến đầu tháng 6, cái tên Wonjin Clinic biến mất khỏi các quảng cáo trên mạng xã hội. Biển hiệu tại địa chỉ cơ sở này hóa thành New York US với đăng ký kinh doanh ghi ngày 5-6, chủ sở hữu là Chu Thị Xen (SN 1997, trú tỉnh Bắc Giang). Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết New York US vẫn chưa có giấy phép hoạt động.