Thảm hoạ động đất: Số người thiệt mạng tăng không ngừng

Đài CNN ngày 12-2 đưa tin hy vọng giải cứu thêm những người sống sót đang vơi dần do điều kiện thời tiết băng giá.

Số liệu mới nhất cho thấy 33.181 người đã thiệt mạng tính đến nay. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng tăng lên 29.605 người, theo Trung tâm điều phối khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (SAKOM) ngày 12-2.

Một người đàn ông đi qua những toà nhà bị sập ở Antakya - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11-2. Ảnh: AP

Tại Syria, Bộ Y tế nước này cho biết tính đến ngày 11-2, khoảng 3.576 người đã thiệt mạng do động đất, bao gồm 2.168 người ở các khu vực do phiến quân nắm giữ ở phía Tây Bắc và 1.408 người ở các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Nhóm Mũ bảo hiểm trắng đã tuyên bố kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ở Syria ngày 10-2. Nhóm này dự báo số người thiệt mạng sẽ tăng cao hơn nhiều.



Các hoạt động cứu hộ của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tạm dừng từ ngày 11-2 do những lo ngại về an ninh. Nhóm tìm kiếm và cứu hộ Israel, United Hatzalah, ngày 12-2 xác nhận họ sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ sau 6 ngày triển khai tới nước này do "mối đe dọa an ninh nghiêm trọng".

Tuy nhiên, một số đơn vị quốc tế đã nối lại hoạt động cứu hộ, bao gồm Đơn vị cứu trợ thảm họa Áo (AFDRU).

Quang cảnh đổ nát tại Kahramanmaras, tâm chấn trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo họ đã cử một nhóm để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các nạn nhân động đất tại những nơi trú ẩn tạm thời ở Syria, đặc biệt là hàng trăm trẻ em trong bệnh viện và nơi trú ẩn không có người thân bên cạnh.

Tổ chức này cùng với các tình nguyện viên địa phương cũng đang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho khoảng 300 trẻ em và thành viên gia đình các em tại các nhà tạm trú và bệnh viện. Họ đang gặp chấn thương và trầm cảm nặng do động đất.