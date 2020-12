Tham gia lễ hội cuối năm với trang phục Mango, điều gì bạn không thể bỏ lỡ?

Điều ấy cũng được thể hiện ở tông màu chủ đạo của bộ sưu tập, màu đen - chủ nhân của mọi buổi tiệc, chiếm ưu thế vì sự sang trọng vốn có cùng với vẻ đẹp huyền bí, điểm nhấn chính là sắc đỏ mang đậm chất thời trang phương tây.



Day To Night – Party Collection, bộ sưu tập đồ dự tiệc mới nhất Mango cho ra mắt vào mua lễ hội cuối năm, với thiết kế thanh lịch và nổi bật với chất liệu vải bắt sáng.



Tin vui cuối năm từ Mango chính là cơ hội để các tín đồ thời trang có thể mua sắm các Bộ Sưu Tập yêu thích với giá ưu đãi. Cả năm có thể bỏ lỡ nhiều điều nhưng nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội sắm đồ Mango chỉ với nửa giá. Chương trình Eoss – End Of Season Sale lần này Mango hứa hẹn muôn vàn ưu đãi.

Mango

Mango là thương hiệu thời trang quốc tế đến từ Tây Ban Nha, được thành lập vào năm 1984. Mango nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới với mặt hàng thời trang và phụ kiện túi xách cho nam, nữ và trẻ em. Chiếm được sự ưu ái của một lượng lớn khách hàng, mỗi năm thương hiệu cho ra mắt hơn 18,000 ngàn mẫu thiết kế, với chất lượng sản phẩm cao cấp và cập nhật nhanh chóng những xu hướng thời trang trên toàn thế giới. Những sản phẩm của Mango luôn nổi bật với thiết kế thời thượng, tinh tế, đem đến cho khách hàng hình ảnh thời trang hiện đại, thanh lịch và năng động.

Hệ thống cửa hàng:

TP. Hồ Chí Minh:

- Mango Vincom Đồng Khởi: B1- 33-37, Vincom Center Đồng Khởi, Q.1

- Mango Saigon Centre : Tầng B1 - O3, Saigon Centre Lê Lợi, Q1

- Mango Vincom Thảo Điền: Tầng L1, Vincom Thảo Điền, Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Q2

- Mango Crescent Mall: B26 - 27, Tầng G, TTTM Crescent Mall, Q.7

- Mango Aeon Mall Bình Tân: Tầng G8, AEON Bình Tân, Q. Bình Tân.

- Mango Aeon Mall Tân Phú Celadon: G51 Tầng trệt – AEON Tân Phú Celadon, Quận Tân Phú.

Hà Nội:

- Mango Bà Triệu: L1-101-104, L2-201-204, TTTM Vincom Center Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Mango Royal City: Tầng B1, R4-01-04, TTTM Vincom Mega Mall Royal, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

- Mango Nguyễn Chí Thanh: L1-18-20-21, TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

- Mango Aeon Mall Long Biên: Tầng 1 - T132 Aeon Mall Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

- Mango The Garden shopping center: SO-03 (tầng G) TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Mango Aeon Mall Hà Đông, T132-133, Tầng 1 – Aeon Mall Hà Đông, Q. Hà Đông, Hà Nội

- Mango Times City: TĐ-26 , 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Mango Vincom Mega Mall Ocean Park: L1- 35,36 TTTM Mega Mall Ocean Park, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Hải Phòng:

-Mango Vincom Plaza Imperia Hải Phòng: L1 -10 - Vincom plaza imperia Hải Phòng, Hải Phòng

Nha Trang:

-Mango GoldCoast Nha Trang: L2 – 11, 12 TTTM GoldCoast - Trần Hưng Đạo, Nha Trang