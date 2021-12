Thảm đỏ sự kiện khủng nhất Kbiz cuối năm: Mỹ nhân "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" gây thất vọng với gương mặt cứng đơ, kém sắc

Tối ngày 31/12, thảm đỏ sự kiện lễ trao giải KBS Drama Awards năm 2021 đã chính thức được tổ chức tại tòa nhà của KBS ở Yeouido, Seoul. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng đang diễn ra ở Hàn Quốc, phía nhà đài đã quyết định tổ chức sự kiện trọng đại này theo hình thức trực tuyến, không có khán giả.

Sự kiện năm nay do Lee Do Hyun, Kim So Hyun and Sung Si Kyung làm MC dẫn chính. Trong đó, sao nhí đình đám một thời Kim So Hyun khiến netizen khá thất vọng khi xuất hiện với gương mặt có phần đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Dàn MC của chương trình Lee Do Hyun, Kim So Hyun and Sung Si Kyung.

Kim So Hyun gây thất vọng vì gương mặt cứng đơ, kém sắc.

Nam diễn viên Kim Min Jae và nữ diễn viên Park Gyu Young.

Sao nhí đình đám một thời Kim Sae Ron.

Nữ diễn viên Jeon So Min (thành viên Running Man).

Nữ diễn viên Go Min-si.

Cặp đôi "Luyến Mộ" Park Eun Bin và Rowoon.

Park Eun Bin và Rowoon.

Nam diễn viên "Luyến Mộ" Nam Yoon Soo.

Nữ diễn viên "Luyến Mộ" Jung Chae Yeon.

Krystal Jung

Nam diễn viên Na In Woo.

Nữ diễn viên So Yi Hyun.

Han Sang Jin.

Ji Hyun Woo

Ca sĩ Jung Yong Hwa.

Sao nhí "Hope" Lee Re.

Nữ diễn viên trẻ 15 tuổi Lee Ga Yeon bên bạn diễn nhí Moon Woo Jin (12 tuổi).

Tối cùng ngày, sự kiện lễ trao giải SBS Drama Awards năm 2021 cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, không có khán gì, do lo ngại về tình hình dịch bệnh căng thẳng.

