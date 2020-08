Thảm đỏ nóng nhất Kbiz hôm nay: Irene (Red Velvet) khoe nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái lạnh lùng, nữ thần Tzuyu được ví như búp bê

Chiều 13/8, thảm đỏ Lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2020 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ và thần tượng xứ Hàn.

Lễ trao giải trược tổ chức nhằm tôn vinh những thần tượng hàng đầu và nghệ sĩ nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đây là những người giúp nâng cao vị thế của làn sóng Hàn Quốc thông qua việc tạo ra cơn sốt Kpop trên toàn thế giới.

Sự kiện năm nay được dẫn dắt MC Jeon Hyun-moo và nữ diễn viên Jin Se-yeon. Lễ trao giải có sự tham gia của các nhóm nhạc thần tượng như: TWICE, Red Velvet, Kang Daniel, Stray Kids, Aizu One, The Boys, Idle, Kim Jae-hwan, Kim Woo- seok, Ha Sung-woon, Gaho, TXT, Iji, Cravity, TOO (Tio), MCND, Nature, Girl of the Month, One Earth, Space Girl, Park Girl, Astro, ca sĩ nhạc trot Kim Soo-chan...

Nữ diễn viên Jin Se-yeon

MC Jeon Hyun-moo và nữ diễn viên Jin Se-yeon giữ vai trò dẫn dắt lễ trao giải hôm nay.

Thành viên Irene của Red Velvet.

Thành viên Seulgi của Red Velvet.

Thành viên Sana của TWICE.

Nữ thần Tzuyu của TWICE.

Thành viên Chaeyoung của TWICE.

Thành viên Jihyo của TWICE.

Thành viên Mina của TWICE.

Alexa

Hwasa.

Thành viên Jeon Woong của B6IX.

Thành viên Song Hyung-jun của Cravity.

Nhóm nhạc nam MCND.

Ca sĩ Kim Jae Hwan.

Thành viên Chae-ryeong của ITZY.

Nhóm nhạc ITZY.

Thành viên Yeji của ITZY.

Thành viên Yuna của ITZY.

Thành viên Jeongyeon của TWICE.

Ca sĩ nhạc trot Kim Soo Chan.

Ca sĩ Kim Dabi.

Kim Woo Seok.

Nhóm nhạc TXT.

Nguồn: Naver