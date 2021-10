Thảm đỏ LHP Busan 2021: Song Joong Ki xuất hiện cực điển trai chiếm trọn "spotlight", "bản sao Song Hye Kyo" xinh đẹp nổi bật

Tối ngày 6/10, Liên Hoan phim Busan 2021 đã chính thức được khai mạc. Thảm đỏ sự kiện nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông cùng công chúng nhờ màn đổ bộ của dàn sao Hàn Quốc cực khủng.

Mở màn thảm đỏ LHP Busan năm nay chính là sự xuất hiện của nam diễn viên Song Joong Ki. Trong sự kiện khai mạc LHP Busan tối nay, Song Joong Ki và mỹ nhân "Ký Sinh Trùng" Park So Dam sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Song Joong Ki xuất hiện cực điển trai và nổi bật với bộ đồ vest lịch lãm. Một nhân vật khác được chú ý không kém chính là tiểu tam của "Thế giới hôn nhân" Han So Hee. Nhan sắc của Han So Hee được ví như "bản sao của Song Hye Kyo".

Song Joong Ki xuất hiện cực điển trai trong bộ đồ vest xanh lịch lãm.

Nam diễn viên trẻ Jang Dong-yoon

Tiểu tam của "Thế giới hôn nhân" Han So Hee quyến rũ khó cưỡng.

Mỹ nhân "Ký Sinh Trùng" Park So Dam bất ngờ "già chát" với chiếc đầm đen.

Nữ diễn viên Won Jin Ah

Nữ diễn viên Go Min Si.

Nam diễn viên "Hạ Cánh Nơi Anh" Tang Joon-sang.

Yoo Ah In

Mỹ nhân "Giày Thủy Tinh" Kim Hyun Soo.

Nữ diễn viên Kim Gyuri