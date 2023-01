Thảm đỏ KBS Drama Awards: Seohyun và nàng cháo Vườn Sao Băng sắc vóc tuyệt mỹ đè bẹp Krystal, Ha Ji Won - D.O. (EXO) dẫn đầu đoàn sao váy áo lộng lẫy

Lễ trao giải KBS Drama Awards 2022 diễn ra vào ngày 31/12 đã trở thành sự kiện tâm điểm cuối năm. Tất cả nhờ sự xuất hiện của cả quân đoàn sao hạng A quyền lực, hot bậc nhất xứ Hàn như Seohyun (SNSD), Krystal, Hyeri (Reply 1988), D.O. (EXO), Ha Ji Won, Kim So Eun, Eunjung (T-ara), Kang Ha Neul...

Tại thảm đỏ lễ trao giải, màn đọ sắc của dàn nữ thần nhan sắc Seohyun, Krystal và "nàng cháo" Kim So Eun đã trở thành tâm điểm. Nếu như Seohyun gây ấn tượng với diện mạo lộng lẫy tựa công chúa, thì Kim So Eun và Krystal lại gợi cảm khó cưỡng. Ha Ji Won còn dẫn đầu hàng loạt mỹ nhân như Kang Han Na, Eunjung, Kang Mina..., mỗi người 1 vẻ cũng đã tạo nên "vườn bông" nhan sắc hút mắt. Về phía các sao nam, D.O. (EXO), Kang Ha Neul và Yong Hwa điển trai ngút ngàn, nổi bật hẳn giữa dàn tài tử đàn anh.

Seohyun lộng lẫy như nàng công chúa "giá đáo" thảm đỏ danh giá năm nay. Cô diện bộ đầm cầu kỳ, tôn trọn sắc vóc tuyệt mỹ. Sánh đôi cùng em út SNSD trên thảm đỏ là nam diễn viên Na In Woo

Seohyun hóa nàng công chúa lộng lẫy, xinh đẹp hết chỗ chê với váy trắng bồng bềnh

Nhan sắc lộng lẫy tựa nữ thần của Seohyun ngày càng nở rộ, nét gợi cảm được tôn lên trọn vẹn giúp nữ idol kiêm diễn viên này trở thành tâm điểm ở mọi sự kiện

"Nàng cháo" Kim So Eun năm nay chơi lớn, diện trang phục cực kỳ táo bạo để tôn lên vóc dáng gợi cảm. Song bộ váy của Kim So Eun khiến khán giả "thót tim" sợ cô rơi vào tình huống hớ hênh

Cô đã khoe trọn được vóc dáng nuột nà, vòng 1 lấp ló quyến rũ, nhưng lại rơi vào tình huống khiến khán giả không khỏi lo lắng vì sơ rằng nữ diễn viên có thể hớ hênh, "lộ hàng" trước hàng chục ống kính của phóng viên

Krystal khoe trọn thân hình nuột nà, những đường cong gợi cảm trong bộ váy đen trắng quyến rũ

Cử chỉ hất tóc của Krystal tóa ra vẻ sang chảnh, thần thái ngút ngàn. Tuy nhiên không ít khán giả lại cho rằng nữ idol trông "dừ" hơn hẳn với tạo hình này

"Đả nữ" Ha Ji Won lộng lẫy như phát sáng trên thảm đỏ. Cô diện váy trắng tôn trọn thân hình gợi cảm, sánh đôi bên nam tài tử điển trai Kang Ha Neul năm nay

Ở độ tuổi ngoài 40, Ha Ji Won vẫn duy trì được nhan sắc rạng ngời, trẻ trung đáng ngưỡng mộ

Nhờ bộ váy hồng ôm sát tôn đường cong, Hyeri (Reply 1988) khoe được sắc vóc nổi bật bên Jung Yong Hwa đầy bảnh bao và MC Joo Jin Moo

Diện mạo của Hyeri tại các lễ trao giải cuối năm nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng

D.O. (EXO) không có lợi thế chiều cao nhưng anh vẫn điển trai và phong độ. Cặp đôi màn ảnh D.O. và Lee Se Hee thu hút sự chú ý của khán giả nhờ visual sáng và độ xứng đôi

Kang Han Na và Shin Eun Woo xinh tựa công chúa với váy trắng bồng bềnh

2 mỹ nhân Kpop Kang Mina và Eunjung (T-ara) khoe làn da trắng sáng, nhan sắc yêu kiều trong những bộ đầm đen cầu kỳ

Mỹ nhân phim Mười - Cha Ye Ryun diện váy xẻ gợi cảm nhưng lại khiến cô rơi vào tình huống hớ hênh

N (VIXX) điển trai sánh đôi cùng mỹ nhân Byun Seo Yoon đến dự lễ trao giải danh giá

Dàn tài tử Lim Ju Hwan, Lee Yoo Jin, Lee Joon phong độ

Tài tử Squid Game - Heo Sung Tae nhận được nhiều sự chú ý

Nữ diễn viên Shin Dong Mi, Ye Ji Won tỏa sáng với váy tông đen trên thảm đỏ KBS Drama Awards 2022

Loạt cặp đôi màn ảnh đình đám trong năm qua như Joo Sang Wook - Park Jin Hee, Noh Sang Hyun - Jeong Ji So, Bae No Ri - Baek Sung Hyun, Bae Da Bin - Yoon Shi Yoon, Park Hana - Kang Ji Seop đem đến những diện mạo lộng lẫy nhất lên thảm đỏ

Cha Min Ji, Nam Sang Ji và Han Ji Eun nổi bật nhờ những vộ váy sắc màu

Dàn sao nhí Kim So Min - Kim Hyo Kyung, Ahn Se Bin - Yoon Chae Na - Lee Ara, Kim Joon Hee - Jung Min Joon, Kim Si Hoo - Kim Ha Yeon "đốn tim" khán giả với vẻ đáng yêu khó cưỡng

Nguồn: Dispatch, Xports News