Thảm đỏ "hot" nhất Cbiz: "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" chiếm spotlight giữa loạt đàn em

Ngày 5/1, sự kiện trao giải Thời Thượng Tiên Sinh đã được diễn ra tại Thượng Hải với sự góp mặt của dàn khách mời "khủng" như Đặng Luân, Cảnh Điềm, Tống Tổ Nhi, Vương Gia Nhĩ, Ngô Cẩn Ngôn, Cung Tuấn cùng nhiều cái tên đình đám khác. Dân tình ai nấy đều vô cùng háo hức để được ngắm nhìn các minh tinh sải bước trên thảm đỏ đầu năm mới.

Lễ trao giải Thời Thượng Tiên Sinh hay còn được biết đến với cái tên Esquire Man At His Best (MAHB) được tổ chức hàng năm để tôn vinh những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến nên thời trang. Những khách mời tham dự buổi lễ đều là những nghệ sĩ có tiếng tăm, có phong cách thời trang đặc biệt trong suốt 1 năm qua.

Trên thảm đỏ lần này, "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm là người chiếm spotlight bởi nhan sắc kiều diễm, quyến rũ. Dù xuất hiện giữa dàn mỹ nhân trẻ, nữ diễn viên vẫn tỏa sáng với khí chất ngời ngời.

"Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm cực kiều diễm trong bộ váy hở vai.

Đặng Luân cực lịch lãm trong bộ vest đen.

Tống Tổ Nhi rực rỡ trong bộ váy đuôi cá màu hồng.

Vương Gia Nhĩ với bộ đồ lấp lánh cực nổi bật.

Nam diễn viên Cung Tuấn trong bộ vest đỏ cực thời trang.

Mỹ nhân "Diên Hy Công Lược" Ngô Cẩn Ngôn với tạo hình khác lạ.

Nam idol Lại Quán Lâm

Nam idol Vương Tử Dị

Nam idol Tiểu Quỷ

Nam diễn viên Vương Đại Lục

Idol mạng Đinh Chân

Trương Vũ Kỳ

Tống Dật

