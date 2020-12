Thảm đỏ được mong chờ nhất Kbiz hôm nay: Song Joong Ki tái xuất với diện mạo cực đỉnh, bạn gái Lee Kwang Soo chiếm "spotlight" giữa "vườn hoa nhan sắc" idol

Chiều 6/12, thảm đỏ Lễ trao giải MAMA 2020 đã chính thức diễn ra tại Hàn Quốc. MAMA là một trong những lễ trao giải âm nhạc được mong đợi nhất năm của người hâm mộ Kpop. Đây cũng là sự kiện có sự tham gia của dàn khách mời diễn viên, idol đình đám, tạo nên cuộc đọ sắc cực đã mắt.

MAMA 2020 có sự xuất hiện của dàn line-up: Lee Jung Jae, Park Seo Joon, Uhm Jung Hwa, Im Soo Jung, Lee Da Hee, Soo Young, Lee Do Hyun, Lee Sun Bin,... và các nhóm nhạc idol: BTS, NCT, TWICE, (G) I-DLE, Oh My Girl,...

Do tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp nên các nghệ sĩ sẽ chỉ chụp ảnh riêng trên thảm đỏ và không giao lưu.

Song Joong Ki xuất hiện bảnh bao, đảm nhiệm vị trí host của chương trình

Nữ rapper Jessi

Oh My Girl

Stray Kids

(G)I-dle

Byeon Woo Seok

Weeekly

Lee Do Hyun được khen nức nở vì vẻ điển trai

ENHYPEN

The boyz

Hwang In Yeop

Go Bo Gyeol

Bạn gái Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin gợi cảm chiếm "spotlight"

Joo Woo Jae

Bae Jeong Nam

Nguồn: Naver