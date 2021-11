Thái tử phi duy nhất của nhà Thanh: Suýt trở thành Hoàng hậu nhưng lại bị Khang Hi đế giam cầm đến chết vì một lý do

Là một trong những triều đại nổi danh nhất lịch sử Trung Hoa, mấy ai ngờ được suốt gần 300 năm chiều dài lịch sử, nhà Thanh chỉ có duy nhất một vị hoàng thái tử được sắc lập công khai. Đó chính là hoàng thái tử Dận Nhưng, người được mệnh danh là con trai cưng của Khang Hi đế.

Được vua cha thương yêu là thế nhưng kết cục của Dận Nhưng lại thảm bại đến mức không tưởng, chẳng những không thể kế thừa ngai vàng, ông còn bị Khang Hi phế khỏi ngôi thái tử đến hai lần để rồi sinh tâm bệnh, chết trong ấm ức.

Do Dận Nhưng là hoàng thái tử được công khai duy nhất của nhà Thanh nên nguyên phối thê tử của ông, tức Qua Nhĩ Giai thị cũng nghiễm nhiên trở thành hoàng thái tử phi đầu tiên và duy nhất trong suốt triều đại này.

Lịch sử không ghi chép lại ngày sinh tháng đẻ của Qua Nhĩ Giai thị nhưng có thể đoán được, bà ngang tuổi hoặc chỉ nhỏ hơn Dận Nhưng một chút. Bàn về xuất thân, tổ tiên của hoàng thái tử phi vốn là Qua Nhĩ Giai thị sống ở vùng Tô Hoàn. Tuy nhiên sau này gia tộc đã đổi sang họ Thạch của người Hán nên có sách cũng gọi hoàng thái tử phi là Thạch thị.

Gia tộc bà có mối quan hệ thân thiết với hoàng tộc nhà Thanh, đã từng liên hôn rất nhiều lần. Xét ra cha bà còn là anh em họ hàng xa với Khang Hi đế, đây cũng là một trong những lí do chính khiến Qua Nhĩ Giai thị được chọn làm nguyên phối thê tử của Dận Nhưng.

Tranh vẽ Phế Hoàng thái tử phi Qua Nhĩ Giai thị

Không rõ bà được gả cho Dận Nhưng vào năm nào, chỉ biết sử sách ghi lại vào năm Khang Hi thứ 34, Khang Hi đế tuyên bố lập Qua Nhĩ Giai thị làm hoàng thái tử phi. Nhờ vậy, bà đi vào lịch sử với thân phận thái tử phi đầu tiên và duy nhất của nhà Thanh.



Đây có thể nói là quãng thời gian huy hoàng nhất trong đời của Qua Nhĩ Giai thị khi bà được đối xử như Hoàng hậu, nhận vinh quang và sự sủng ái vô vàn từ Khang Hi đế. Bởi Dận Nhưng lúc này được tất cả mọi người công nhận như Hoàng đế tương lai, hưởng đãi ngộ mà không một hoàng tử nào khác của triều Thanh có được. 2 năm sau đó, bà hạ sinh con gái đầu lòng cho hoàng thái tử Dận Nhưng, cô công chúa này hiển nhiên cũng là đích tôn nữ duy nhất của Khang Hi đế.

Những năm cuối đời, Khang Hi vô cùng đau đầu khi các con trai của mình thi nhau đấu đá để giành ngôi vương. Thái tử đảng, Bát gia đảng, Tứ gia đảng lục đục không thôi, anh em ruột thịt rơi vào thế cục ta chết ngươi sống và kết cục đầu tiên diễn ra là khi Khang Hi quyết định phế Dận Nhưng khỏi ngôi thái tử vì không có đức độ. Vì là vợ cả nên Qua Nhĩ Giai thị cũng phải chịu tội cùng chồng, bà bị tước đi sách bảo, giam lỏng ở Hàm An cung cùng Dận Nhưng.

Nửa năm sau, Khang Hi mủi lòng lại khôi phục ngôi thái tử cho Dận Nhưng, vị trí thái tử phi lại trở về trong tay Qua Nhĩ Giai thị. Nhưng ngờ đâu đến năm Khang Hi thứ 51, Khang Hi lại tiếp tục phế Dận Nhưng lần nữa và đây chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của vợ chồng thái tử. Qua Nhĩ Giai thị và phu quân lại tiếp tục bị giam lỏng ở Hàm An cung.

Từng là người giữ vị trí dưới một người trên vạn người, được Khang Hi đế xem trọng và kì vọng sẽ là hoàng hậu tương lai nhưng vì sai lầm nối tiếp sai lầm của Dận Nhưng, Qua Nhĩ Giai thị phải chịu số kiếp bị cầm tù oan ức.

Trong thời gian bị giam tại Hàm An cung, cả bà và Dận Nhưng đều sinh tâm bệnh, cả ngày u uất không thôi. Đến năm Khang Hi thứ 57, phế hoàng thái tử phi qua đời. Xót thương con dâu bạc mệnh, Khang Hi ra lệnh tổ chức tang lễ cẩn thận, sai người viết tế văn, hạ táng long trọng. Sau này khi Dận Nhưng qua đời, bà được đem chôn cùng chỗ với phu quân.

(Nguồn: Sohu, Baidu)