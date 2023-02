“Thái tử Kbiz” Joo Ji Hoon: Vươn tầm ngôi sao quyền lực sau bê bối sử dụng chất cấm, ở tuổi 41 vẫn mang danh "quý ông độc thân kim cương"

Những ngày gần đây, khán giả Việt được thưởng thức không ít tác phẩm điện ảnh chất lượng từ trong và ngoài nước. Nếu như điện ảnh Việt có "Nhà Bà Nữ" hay "Chị Chị Em Em 2" thì làng phim xứ Hàn cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả với tác phẩm "Quý Ông Số 'Đỏ'".

Ngay khi vừa ra mắt trong dịp Tết này, "Quý Ông Số 'Đỏ'" đã tạo ấn tượng cực tốt. Diễn xuất của nam chính Joo Ji Hoon thì không còn gì để bàn cãi. Nam diễn viên có màn biến hóa không ngừng cực kỳ ấn tượng. Không hổ là một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn.

Thế nhưng trước khi trở thành ngôi sao quyền lực của điện ảnh Hàn như hiện nay, Joo Ji Hoon cũng từng phải đối mặt với bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ nam tài tử sẽ chẳng bao giờ vực dậy được.

Suýt mất hết sự nghiệp vì bê bối chất cấm

Sinh năm 1982, Joo Ji Hoon bắt đầu được công chúng biết đến với vai nam chính Thái tử Shin trong bộ phim đình đám một thời "Hoàng Cung" vào năm 2006 bên cạnh Yoon Eun Hye. Thời điểm bộ phim phát sóng và gây bão khắp châu Á, Joo Ji Hoon đã nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón dù khi ấy nam tài tử mới chỉ là "tân binh" trong giới giải trí.

Nét điển trai của "Thái tử Shin" Joo Ji Hoon

"Hoàng Cung" đưa tên tuổi Joo Ji Hoon lên cao

Trước khi đến với điện ảnh, Joo Ji Hoon xuất hiện với vai trò người mẫu trên sàn catwalk. Nam tài tử khi ấy chỉ là một chàng người mẫu sở hữu chiều cao khủng, thân hình gầy gò cùng gương mặt lạnh lùng đôi mắt một mí đậm chất Hàn Quốc.

Vẻ điển trai lãng tử của Joo Ji Hoon khiến công chúng mê mẩn

Sau thành công của "Hoàng Cung", Joo Ji Hoon cũng hoạt động tích cực với nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Thế nhưng mọi việc đã thay đổi khi nam tài tử bị cảnh sát bắt vì sử dụng chất gây nghiện trái phép vào năm 2009. Cùng 15 người khác, Joo Ji Hoon bị bắt vì liên quan đến đường dây cung cấp chất cấm.

Tới ngày 23/6/2009, Joo Ji Hoon xuất hiện tại tòa án sau khi nhận tội sử dụng chất cấm. Tại phiên tòa, nam tài tử bị phạt 6 tháng tù, 1 năm quản giáo và chịu 120 giờ lao động công ích, bị phạt 360.000 won (gần 7 triệu đồng).

Joo Ji Hoon vướng bê bối dùng chất cấm

Vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Họ đã gửi kiến nghị đến tòa án để kêu gọi một phán quyết hợp lý. Luật sư của Joo Ji Hoon cho rằng, phán quyết quả thực không công bằng với nam diễn viên. Bởi thông tin được cung cấp hoàn toàn có thể bị sai lệch và thổi phồng.

Thế nhưng sau tất cả, Joo Ji Hoon vẫn phải chấp hành mức án này. Tới năm 2010, nam tài tử bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian ở quân ngũ, Joo Ji Hoon cùng nam diễn viên Lee Joon Gi tham gia nhạc kịch quân đội Voyage of Life. Tới tháng 11/2011, Joo Ji Hoon chính thức giải ngũ.

Từ một diễn viên được săn đón và đang trên đỉnh cao sự nghiệp, vụ bê bối chất cấm đã khiến tên tuổi của Joo Ji Hoon không còn được như trước. Cộng với việc nam tài tử có 2 năm không hoạt động do thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những điều này khiến hình ảnh của nam tài tử "Hoàng Cung" có phần mờ nhạt trong mắt công chúng.

Joo Ji Hoon thay đổi sau khi tái xuất

Vậy nhưng những điều ấy không làm ảnh hưởng tới ước mơ diễn xuất của Joo Ji Hoon. Vào tháng 1/2011, Joo Ji Hoon ký hợp đồng với KeyEast Entertainment - thời điểm ấy thuộc quyền quản lý của nam tài tử Bae Yong Joon.

Tại đây, Joo Ji Hoon đã gây ấn tượng trở lại với nhiều tác phẩm chất lượng như: I am the King, Marriage Blue, Confession, Mask, Medical top team, The Treacherous… Từ 2019 đến 2021, Joo Ji Hoon liên tục xuất hiện bên cạnh những tên tuổi đình đám như: "Chị đại" Kim Hye Soo trong "Hyena" hay "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun ở bộ phim "Jirisan".

Chuyện tình ồn ào với biểu tượng sexy của Kpop

Đối với chuyện tình cảm, là một nam tài tử điển trai, hào hoa, nên không có gì khó hiểu khi bên cạnh Joo Ji Hoon lúc nào cũng xuất hiện nghi vấn tình ái.

Đầu tiên phải nói tới chính là nghi vấn tình ái với Yoon Eun Hye. Cả hai đã tạo được hiệu ứng vô cùng tốt sau khi hợp tác trong "Hoàng Cung". Chình vì vậy mà người hâm mộ liên tục gán ghép và đẩy thuyền Joo Ji Hoon hẹn hò với Yoon Eun Hye. Thế nhưng, đối với chuyện này, cả hai chỉ giữ im lặng.

Joo Ji Hoon và Yoon Eun Hye

Kế đến chính là Shin Min Ah. Cả hai xuất hiện nghi vấn hẹn hò sau khi hợp tác trong phim "The Naked Kitchen" vào năm 2009. Nguyên nhân dẫn tới nghi vấn này bắt nguồn từ lời khen của Joo Ji Hoon dành cho Shin Min Ah. Nam tài tử "Hoàng Cung" khen bạn diễn có vẻ đẹp tuyệt trần. Thế nhưng đó chỉ là sự gán ghép từ người hâm mộ, cả hai chưa từng lên tiếng bất cứ điều gì.

Joo Ji Hoon vướng nghi vấn với Shin Min Ah

Người duy nhất được Joo Ji Hoon thừa nhận hẹn hò chính là thành viên nhóm nhạc nữ Brown Eyed Girls - Gain. Năm 2014, Joo Ji Hoon xuất hiện trong MV của Ga In có tựa đề "Fxxk U". Những hình ảnh gợi cảm và có phần "ướt át" của cả hai khiến công chúng không khỏi đỏ mặt. Thời điểm đó, phía công ty quản lý của Gain đã thừa nhận việc cặp đôi đang hẹn hò.

Cặp đôi có cảnh cực nóng trong MV của Gain

Cả hai cùng nhau đi xem biểu diễn

Joo Ji Hoon và Gain khi còn hẹn hò

Thế nhưng chỉ sau 3 năm hẹn hò, Joo Ji Hoon và Gain lại tuyên bố chia tay thông qua các công ty quản lý. Cứ tưởng vụ việc đến đây sẽ kết thúc và đi vào quên lãng như nhiều cặp đôi khác, nhưng vào giữa năm 2017, Gain bất ngờ "đào" quá khứ không mấy đẹp đẽ của Joo Ji Hoon thông qua bài đăng trên trang cá nhân.

Khi ấy là thời điểm công chúng xôn xao trước vụ việc T.O.P (Big Bang) bị nghi sử dụng chất cấm. Ngay lập tức quá khứ từng bị bắt vì sử dụng chất cấm của Joo Ji Hoon bị "đào mộ". Gain được cho là đã "gia nhập" trào lưu "đào mộ" này khi viết: "Như mọi người đã biết, tôi là bạn gái của một kẻ từng nghiện. Tất nhiên, anh ấy đã phải chịu hình phạt và hiện đang cố gắng làm việc chăm chỉ. Bạn của anh ấy đã dụ tôi sử dụng chất cấm và tôi suýt đã làm theo vì tâm lý bất ổn". Dù không nhắc hẳn tên nhưng công chúng ai cũng đoán được rằng, Gain đang nhắc tới Joo Ji Hoon. Việc đào lại quá khứ của bạn trai cũ đã khiến hình ảnh của Gain xấu đi trong mắt công chúng.

Joo Ji Hoon hiện vẫn là "quý ông độc thân kim cương" của Kbiz

Sau chuyện hẹn hò với Gain, Joo Ji Hoon không hề công khai qua lại với bất cứ ai. Tới nay khi đã bước sang tuổi 41, tài tử "Hoàng Cung" vẫn sống độc thân và dường như anh cũng không có ý định tính tới chuyện hôn nhân. Bởi trước đó, nam tài tử từng chia sẻ về quan điểm hôn nhân. Theo Joo Ji Hoon, anh cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ tới hôn nhân. Nguyên nhân là do bản thân chưa bao giờ được nghe những điều tốt đẹp về hôn nhân từ những người xung quanh.