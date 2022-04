Thái giám nhà Đường chuyên quyền lộng hành, không sợ Hoàng đế nhưng chỉ sợ 1 người: Giết hơn 700 thái giám, máu chảy thành sông!

Trong chiều dài lịch sử 5000 năm của Trung Quốc, nhà Đường có thể được xem là giai đoạn đỉnh cao của thời đại phong kiến, là một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.

Nhưng tiếc thay, sau cuộc Loạn An Sử, rồi các phiên trấn (khu vực được áp dụng chế độ quân sự vào thời Đường), hiện tượng thái giám chuyên quyền, nhân lực đất nước suy yếu, đặc biệt là các sự kiện thái giám loạn chính, khiến nhà Đường tiến đến bờ diệt vong. Ngay cả quyền hạn của Hoàng đế cũng bị thái giám làm lũng đoạn, hiện tượng thái giám loạn chính nghiêm trọng đến nỗi không thể tưởng tượng được.

Loạn An Sử là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn.

Thái giám là nô tài của quân chủ, ít nhiều cũng bị người đời xem thường. Nhưng đến những năm cuối của thời Đường, địa vị của nhóm người này lại vững vàng đến không tưởng.

Sau khi Loạn An Sử bạo phát, triều đình vì để kìm hãm sự lớn mạnh của phiên trấn nên đã không ngừng phái thái giám đi giám sát. Văn quan võ tướng không thể nhờ cậy, Hoàng đế chỉ có thể tin tưởng vào những thái giám kề cận bên mình. Vậy nên thái giám đã được trao quyền lực chính trị vô cùng lớn.

Đám thái giám này còn được can dự vào hệ thống quân sự ở trung ương và địa phương. Từ đó, chúng bắt đầu lấn sang nắm giữ cấm quân trong kinh thành, phân giám quân ra các địa phương hoặc thu nhận con nuôi để chia nhỏ quân đội.

Vào thời Đường Túc Tông, thái giám Lý Phụ Quốc đã lộng hành mang binh sĩ tiến vào Hoàng cung, trực tiếp giết Hoàng hậu trước mặt Hoàng đế. Lại có thêm đại thái giám Cừu Sĩ Lương ở thời Đường Đức Tông Lý Thích, thế mà đã giết hẳn 2 vị vương gia, 1 phi tần, 4 vị tể tướng, phế truất ngôi vua, biến Đường Văn Tông thành Hoàng đế bù nhìn.

Thái giám nhà Đường mặc dù không sợ trời không sợ đất, ngay cả Hoàng đế cũng không xem ra gì, nhưng chúng lại rất sợ một vị võ tướng, đó chính là đại tướng quân của Đường triều - Hậu Lương Thái Tổ, Chu Ôn.

Hậu Lương Thái Tổ, tên húy Chu Toàn Trung (852–912), nguyên danh Chu Ôn, sau khi tức vị cải thành Chu Hoảng, là một nhân vật quân sự và chính trị vào cuối thời nhà Đường và đầu thời Ngũ Đại Thập Quốc. Ông nguyên là một tướng lĩnh trong đội quân nổi dậy của Hoàng Sào, sau đó đầu hàng và trở thành một tiết độ sứ của Nhà Đường. Đến năm 907, ông lật đổ triều Đường, trở thành Hoàng đế của triều đại Hậu Lương, mở ra thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc trong Lịch sử Trung Quốc.

Chu Ôn vốn xuất thân sơn tặc, tính cách vô cùng tàn bạo, ra tay độc ác, nếu ai đắc tội với ông ta thì chắc chắn sẽ bị trừ khử tận gốc. Cuối cùng, ông đã dùng phương pháp của mình để diệt trừ thế lực chuyên quyền của lũ thái giám nhà Đường.

Theo tài liệu lịch sử ghi chép, Chu Ôn rất có thành kiến với thái giám. Để tiêu diệt thế lực của chúng, Chu Ôn đã lĩnh binh thực hiện một cuộc giết chóc trên quy mô lớn tàn sát toàn bộ thái giám bên cạnh Hoàng đế. Ông cho binh sĩ đột nhập vào cung, giết hết đám thái giám lộng quyền mà ông căm ghét bất lâu. Thái giám trong cung chết như rơm rạ, máu chảy thành sông.

Sau khi được Đường Ai Đế (vua cuối cùng của nhà Đường) ban chiếu thoái vị và nhường ngôi, Chu Ôn đường đường lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Lương (sử gọi là Hậu Lương).

Theo "Tân ngũ đại sử" ghi chép, Chu Ôn đã giết hơn 700 tên thái giám. Ông đã kết thúc sự tồn tại của nhà Đường, cũng chặt đứt luôn tiền đồ của lũ thái giám chuyên quyền.

(Nguồn: Setn)

