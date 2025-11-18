Thái độ của MC Hoàng Oanh sau khi chồng cũ cầu hôn bạn gái mới

Tưởng như đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc nhưng MC Hoàng Oanh và chồng cũ Jack Cole lại quyết định ly hôn chỉ sau hơn 1 năm chung sống. Cô từng chia sẻ đã vỡ mộng vì cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tưởng tượng. Sau 3 năm đường ai nấy đi, Jack Cole mới đây đã đăng tải hình ảnh quỳ gối cầu hôn bạn gái mới.

Về phía MC Hoàng Oanh, cô vẫn chưa công khai mối quan hệ mới sau khi ly hôn chồng Tây. Trên trang cá nhân, nữ MC xinh đẹp vẫn chăm chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày và hình ảnh đi tham gia sự kiện giải trí. Sau khi chồng cũ công khai tin vui, MC Hoàng Oanh đăng tải story lộ diện với gương mặt tươi tắn.

Chồng cũ MC Hoàng Oanh cầu hôn bạn gái mới sau 3 năm ly hôn

Anh công khai hình ảnh của bạn gái tên Jenny vào tháng 8/2024

Nữ MC đăng tải hình ảnh khoe visual rạng rỡ sau khi chồng cũ thông báo tin vui

Năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole và gần như tạm gác sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 12/2021, Hoàng Oanh một mình đưa con trở về Việt Nam. Đến tháng 2/2022, cả hai xác nhận đã ly hôn và nữ MC chính thức trở thành mẹ đơn thân.

Dù đường ai nấy đi, Hoàng Oanh cho biết cô và Jack Cole vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc con trai. Cả hai thoải mái gặp gỡ, xem nhau như bạn bè. Năm 2023, người đẹp còn gây chú ý khi đưa bố mẹ và con trai sang Mỹ thăm, đi chơi cùng gia đình chồng cũ, cho thấy cách hành xử tử tế sau ly hôn.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ đã có một con trai chung trước khi ly hôn

Hiện tại, Hoàng Oanh ưu tiên phát triển sự nghiệp MC và dành phần lớn thời gian cho con trai. Người đẹp sinh năm 1990 cho biết cô không nuối tiếc những gì đã trải qua, bởi mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều mang lại những bài học giá trị, giúp cô trưởng thành hơn.

"Bản thân tôi luôn biết và tin, trên thế gian này có ai đó dành cho mình. Tôi chờ một người tri kỷ, một người bạn đời đồng hành với mình trong cuộc đời này. Tôi không thích sống một mình nhưng nếu không gặp được người tri kỷ thì tôi vẫn có khả năng sống một mình hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi muốn được đồng hành với một ai đó", MC Hoàng Oanh từng cho hay.