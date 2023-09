Thái Bình: Trung úy Công an bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ trong đêm

Sáng ngày 23/9, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đêm ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú, 25 tuổi, cán bộ Công an, công tác tại Công an thị trấn An Bài thuộc huyện đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.

Lễ khâm liệm, lễ viếng Trung úy Đỗ Văn Tú được tổ chức trong ngày hôm nay, tại gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 23h đêm ngày 22/9, Công an thị trấn An Bài nhận được tin báo từ nhân dân cho biết vào thời điểm trên tại khu vực gần ngã tư Môi trên địa bàn thị trấn xuất hiện một người đàn ông với nhiều biểu hiện khả nghi.

Trung úy Đỗ Văn Tú được đơn vị cử tới địa điểm trên để nắm bắt tình hình. Khi đến nơi, Trung úy Đỗ Văn Tú đã gặp, tiếp cận với người đàn ông trên. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, đối tượng bất ngờ rút tuýp sắt thủ sẵn trong người đâm trúng phần cổ Trung úy Đỗ Văn Tú rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Trung úy Đỗ Văn Tú, sau khi bị đâm vào phần cổ máu chảy ra nhiều, bị thương nặng, tử vong vào 23h45 cùng ngày.

Được biết, thị trấn An Bài nằm dọc Quốc lộ 10, nối tỉnh Thái Bình với TP Hải Phòng.

Để tìm hiểu thông tin về đối tượng gây án, sáng cùng ngày Đại Đoàn Kết Online đã liên hệ với lãnh đạo Công an thị trấn An Bài tuy nhiên lãnh đạo Công an thị trấn cho biết, hiện đang bận họp ban chuyên án để triển khai các biện pháp phá án nên chưa thể cung cấp thông tin.

Theo cập nhật của Đại Đoàn Kết Online, trong sáng ngày 23/9, tại gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú ở thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, gia đình, họ hàng, đơn vị công tác đã tổ chức lễ khâm niệm, lễ viếng đồng chí. Lễ truy điệu Trung úy Đỗ Văn Tú sẽ được tổ chức vào sáng ngày 24/9 và tổ chức an táng sau đó tại nghĩa trang thôn An Phú 2.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên thân nhân sĩ quan Công an trẻ vừa hy sinh.

Trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng cùng đoàn công tác của tỉnh đã về thắp hương, viếng Trung úy Đỗ Văn Tú, chia buồn cùng gia quyến.

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình cũng tổ chức đoàn về viếng người sĩ quan trẻ vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chia buồn với thân nhân Trung úy Đỗ Văn Tú. Tại đây, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ thân nhân Trung úy 5 triệu đồng.

Trong sáng cùng ngày, đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể ở huyện Quỳnh Phụ, ở tỉnh Thái Bình cũng đã đến viếng, chia buồn với thân nhân Trung úy.

Được biết, Trung úy Đỗ Văn Tú sinh năm 1998, là anh trai cả trong gia đình có 2 anh em. Trung úy hy sinh khi chưa có gia đình riêng.