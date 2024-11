Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng nay (23/11), người dân tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại tại phường Đề Thám, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bất ngờ chứng kiến vụ việc người đàn ông quê ở huyện Đông Hưng tự sát.

Quá trình tìm hiểu, người dân được biết, do người vợ đòi ly hôn nên vợ chồng hẹn nhau đến quán cà phê để nói chuyện. Trong quá trình trao đổi giữa hai người có sự đôi co. Người chồng níu kéo vợ không thành, bất ngờ lấy con dao nhỏ trong túi ra rồi đâm vào bụng mình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ cầu cứu mọi người giúp đỡ và đưa chồng đi bệnh viện.

Người dân đang đưa nạn nhân đi cấp cứu

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Đề Thám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, do vụ việc được kịp thời can ngăn nên người đàn ông không bị ảnh hưởng đến tính mạng, hiện người này đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.