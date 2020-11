Thái Bình: Nam thanh niên nhập viện cấp cứu sau tiếng nổ lớn trong đêm, cơ thể chi chít vết thương nghi trúng đạn hoa cải

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi), ở xã Bình Minh, huyện Kiến Xương vừa bước từ xe ô tô con của gia đình xuống quán nước cạnh trạm thu phí thì bất ngờ bị vật lạ bắn vào người với nhiều vết thương.



Theo thông tin từ một số nhân chứng, đối tượng nghi vấn sử dụng súng đạn hoa cải từ trong xe khách của nhà xe Đ.T chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương.

Qua thăm khám và kết quả chụp X-Quang cho thấy, anh Hoàng bị thương nghi vấn do đạn hoa cải găm chi chít tại vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu.

Những vết thương nghi vấn do đạn từ súng hoa cải

Sáng 24/11, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xác nhận có vụ việc trên.



Hiện, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Kiến Xương, Công an TP.Thái Bình đã vào cuộc và đang điều tra xác minh vụ việc.