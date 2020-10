Thái Bình: Khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới sinh ngoài ruộng giữa trời nắng nóng

Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) cách đây gần 60 ngày chính là người mẹ thân sinh ra cháu bé rồi bỏ rơi tại một ruộng khoai. Sau đó ít ngày cháu bé này đã tử vong.

Thượng tá Nguyễn Đình Quang - trưởng Công an huyện Đông Hưng - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong.



Do Hảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi nên được tại ngoại để chờ cơ quan chức năng xử lý các bước tiếp theo.

Người phát hiện cháu bé chính là ông nội

Liên quan đến vụ trên, sau khi có kết quả giám định ADN, cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng đã triệu tập Hảo lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hảo khai nhận sáng 26/7, bản thân chuyển dạ và tự sinh con ở trong nhà vệ sinh, sau đó tự mình mang con bỏ ngoài ruộng khoai nước ở cánh đồng xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng.

Đến trưa cùng ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn C. (bố chồng của Hảo) khi đi qua ruộng khoai nước của gia đình thì phát hiện cháu bé nên cấp tốc bế lên Trạm y tế xã Đông Vinh cấp cứu. Đồng thời, báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Vào thời điểm này, Hảo biết đứa con do mình bỏ rơi đã được tìm thấy nhưng vẫn tỏ ra không liên quan, vẫn lên trên mạng xã hội để chia sẻ bài viết, lên án "người mẹ độc ác" đã bỏ rơi con mình.

Tại cơ quan công an, Hảo cho biết toàn bộ sự việc là một mình tự làm, không ai trong gia đình biết được việc này.

Người phụ nữ tên Hảo được xác định là thủ phạm bỏ rơi con (Ảnh FB)

Tối 17/10, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Đông Vinh (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, qua kết quả giám định ADN, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng xác định, mẹ của bé gái là Phạm Thị Hảo (SN 1994, trú tại xã Đông Vinh).

Đáng chú ý, cô gái trẻ chính là con dâu của ông Nguyễn Văn C. - người cùng vợ tìm thấy trẻ ở ruộng khoai và đưa đến Trạm Y tế xã Đông Vinh.

Lãnh đạo UBND xã cho biết thêm, ngay sau khi có kết quả giám định ADN, cô gái tên Hảo đã được mời lên làm việc.

Theo trình bày của Hảo, sáng 26/7, cô tự sinh con trong nhà vệ sinh, không nhờ bất cứ ai trợ giúp. Hảo là người ở địa phương khác về lấy chồng tại xã Đông Vinh, tính cả cháu bé bị bỏ rơi thì người phụ nữ này có 4 đứa con.

Do đang nuôi con nhỏ nên đến 22h tối hôm qua, Hảo được cơ quan chức năng cho về nhà để chờ hướng xử lý.

Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.