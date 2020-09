Thái Bình: Bắt thêm đàn em giúp Đường ‘Nhuệ’ ăn chặn tiền hỏa táng

Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh, ngày 16/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường, sinh năm 1974, trú tại số nhà 35, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, điều 170, Bộ luật hình sự.



Hiện vụ án đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Cường

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Quách Việt Cường được nhiều người biết đến với biệt danh Cường "Sơn La", chủ quán cà phê BBI đồng thời là người hoạt động khá lâu năm, có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn.

Từ khi Đường “Nhuệ” nổi lên, Cường "Sơn La" do kém hơn nên phải nhường thị phần cho Đường "Nhuệ" và tham gia "thị phần" hoạt động kinh doanh dịch vụ tang lễ.

Khi Đường "Nhuệ" tự đứng ra thành lập Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình, Cường "Sơn La" trở thành thành viên của “hiệp hội” do Đường đứng đầu.