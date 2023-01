Tết Quý Mão, FPT Shop tung ưu đãi đến 50% cho hàng loạt thiết bị gia dụng

Không khí đón mừng Xuân Quý Mão đang ngập tràn khắp mọi miền đất nước, nhằm phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa đón Tết của các gia đình Việt, FPT Shop triển khai chương trình "Nhà sạch Tết sang" với ưu đãi lên đến 50% cho nhiều mặt hàng gia dụng như: Nồi chiên không dầu, bếp lẩu nướng, quạt điều hoà, máy lọc nước, robot hút bụi,… Đây là dịp bạn không nên bỏ lỡ để sắm sửa những sản phẩm gia dụng cần thiết cho gia đình vui Tết đoàn viên.



Từ nay đến 31/01, FPT Shop ưu đãi đến 50%, mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm gia dụng.

Theo đó, chương trình ưu đãi ấn tượng nhất có thể kể đến là giảm hơn ‘nửa giá’ nhóm sản phẩm nồi chiên không dầu. Cụ thể: Nồi chiên không dầu Hafele HS-AF1102B (535.43.715) giảm 2.600.000 đồng, giá chỉ còn 2.590.000 đồng; Nồi Unie 8 lít UE-800 giảm 1.000.000 đồng, giá chỉ còn 1.990.000 đồng. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng kèm 1 trong 4 sản phẩm sau: Bộ 3 nồi Inox cao cấp, nồi cơm điện, bếp nướng điện hoặc nồi lẩu điện. Không kém phần hấp dẫn, nhiều sản phẩm cần thiết cho mọi nhà có mức giá vô cùng ‘đáng mua’ như: Bếp lẩu nướng đa năng Kangaroo KG2500EH giảm 26%, giá chỉ còn 1.990.000 đồng; Bộ 3 nồi inox nắp kính đáy từ Kangaroo KG876 chỉ còn 999.000 đồng.



Nhiều máy lọc không khí, robot hút bụi được FPT Shop giảm giá đến 25%.

Nhằm giúp tiết kiệm thời gian và công sức dọn nhà dịp Tết, FPT Shop tung ưu đãi đến 25% cho các thiết bị robot hút bụi, máy lọc không khí. Cụ thể: Máy lọc không khí Xiaomi AP 4 Lite giảm 1.400.000 đồng, giá chỉ còn 2.590.000 đồng; Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi Đen giảm 3.710.000 đồng, giá còn 11.190.000 đồng. Không dừng lại ở đó, khách hàng được nhận lì xì "rủng rỉnh" đến 3.500.000 đồng khi chọn mua robot hút bụi Xiaomi Mop 2 và Mop 2 Pro tại FPT Shop. Như vậy, chỉ từ 3.390.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một máy lọc không khí với thiết kế tinh tế nhỏ gọn đi kèm công nghệ tự động dọn dẹp tiên tiến, có thể làm sạch với chức năng lau dọn hút bụi và nhiều tính năng thông minh khác.



Cũng trong dịp này, các sản phẩm máy lọc nước và quạt, quạt điều hoà đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Karofi, Kangaroo, Xiaomi,… cũng được ưu đãi đến 41% tại FPT Shop. Nổi bật với: Quạt máy đứng Xiaomi Smart Fan 2 Lite giảm 41%, chỉ còn 990.000 đồng; Máy lọc nước nóng lạnh RO Hydrogen Kangaroo 10 lõi KG10A5 VTU giảm 35%, giá còn 8.490.000 đồng; Máy lọc nước nóng lạnh Karofi 10 lõi KAD-D52chỉ còn 8.290.000 đồng.

Cơ hội trúng "Gian bếp Như Ý" trị giá 19.000.000 đồng khi mua sản phẩm, dịch vụ trị giá từ 200.000 đồng tại FPT Shop.

Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền năm nay, nhằm tri ân đến khách hàng đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng FPT Shop suốt thời gian qua, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi "Quý Mão Lộc Phát - Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỷ đồng. Chỉ cần mua các sản phẩm, dịch vụ tại FPT Shop có giá trị từ 200.000 đồng trở lên (không bao gồm thu hộ, thu cũ đổi mới, nạp thẻ), khách hàng sẽ có cơ hội trúng "Gian bếp Như Ý" trị giá 19.000.000 đồng tại FPT Shop.

Chương trình quay số trúng thưởng diễn ra trên trang random.org, dự kiến được chia làm 5 đợt vào các ngày 25/12, 05/01, 13/01, 19/01 và 03/02/2023. Sau hơn một tháng khởi động chương trình tri ân đặc biệt, FPT Shop đã tìm ra được 26 chủ nhân may mắn nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19.000.000 đồng. Những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và thiết thực này sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành cũng là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui mà FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.



Để chọn mua sản phẩm, khách hàng có thể đặt hàng online trên website FPT Shop, thông qua fanpage hoặc gọi hotline miễn phí cước 1800 6601 để được tư vấn nhanh nhất. Bạn cũng có thể đến trực tiếp hệ thống hơn 800 cửa hàng FPT Shop rộng khắp khắp 63 tỉnh thành để trải nghiệm sản phẩm trước khi mua sắm. FPT Shop cam kết tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng mới 100% và có hóa đơn rõ ràng để bạn có thể hoàn toàn an tâm về nguồn gốc sản phẩm.