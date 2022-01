Tết này "đổi gió" với loạt sản phẩm hương vị mới: Bánh đa nem vị củ dền tới nước mắm vị me hoặc gừng cực đặc biệt

Nem rán là món ăn quen thuộc nhưng rất hấp dẫn trong những ngày Tết Nguyên đán. Dù là món ăn truyền thống nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu bạn biết cách biến tấu cho mới mẻ hơn, đổi gió trong những ngày Tết.

Trên thị trường hiện tại cũng có rất nhiều sản phẩm vỏ bánh đa nem với các hương vị mới từ nghệ, gạo huyết rồng cho tới củ dền cho những ai đang tìm kiếm một sự độc đáo cho món ăn cổ truyền này. Vì thế, chị em có thể tham khảo 6 loại vỏ bánh đa nem dưới đây để biến tấu cho món ăn ngày Tết của mình thêm lạ mắt nhé.

Bánh đa nem (bánh tráng) gạo huyết rồng túi 30 chiếc: 39k

Đây là loại bánh đa nem được sản xuất 100% màu tự nhiên từ gạo lứt huyết rồng. Vỏ bánh có màu nâu nhạt, làm từ bột gạo, bột mì và muối để tạo độ dẻo và giúp bánh bảo quản tốt hơn. Bánh đa nem gạo huyết rồng sẽ giúp đa dạng bữa ăn cho gia đình bạn ngày Tết đấy.

Bánh đa nem (bánh tráng) củ dền túi 30 chiếc: 39k

Cùng nhà với hương vị gạo huyết rồng chúng ta có thêm vị củ dền. Màu sắc đặc biệt của loại bánh đa nem này là hồng đậm sẽ giúp món ăn cổ truyền của gia đình bạn ngày Tết vô cùng mới mẻ.

Bánh đa nem (bánh tráng) nghệ túi 30 chiếc: 39k

Team thích màu vàng rực, tài lộc may mắn cả năm thì nhanh chân sắm ngay loại bánh đa nem nghệ vô cùng nổi bật này. Không chỉ đổi mới món ăn mà còn rước nhiều điều tốt lành cũng nên.

Bánh đa nem vị nấm túi 200 gram chiếc: 40k

Còn nếu bạn là team thanh đạm, thích sự nhẹ nhàng thì sản phẩm bánh đa nem nấm được làm với bí quyết rất riêng đó chính là loại nấm được lựa chọn để nghiền thành bột, phối trộn cùng bột gạo sẽ là lựa chọn khá hợp lý. Bánh đa có màu nâu nhạt, cuốn nem rán lên rất thơm, béo hương vị nấm.

Bánh đa nem (bánh tráng) siêu mỏng túi 180 gram: 17k

Team thích ăn thịt nên chọn loại bánh đa nem này để cuốn trong dịp Tết của gia đình. Bởi độ siêu mỏng của chiếc bánh đa nem sẽ giúp nếm được vị thịt, tôm, rau củ quả bên trong nhanh và dễ dàng nhất. Loại bánh đa nem này đặc biệt không cần nhúng nước nhưng vẫn giữ được độ dẻo dai, rất thuận tiện cho trong lúc sử dụng mà không lo bị rách.

Nước mắm vị gừng 200ml: 27k

Khá đặc biệt là loại nước mắm vị gừng nổi bật với vị cay vừa, đậm vị gừng, thơm vị mắm. Sử dụng chiết xuất mắm cốt 35 độ nguyên chất Phú Quốc đậm đà, kết hợp gừng tươi ấm nóng, đây sẽ loại nước mắm trung hòa các món ăn có tính lạnh để hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa.

Nước mắm vị me 240 gram: 32k

Pha chế nước mắm me tuy đơn giản nhưng không dễ. Đơn giản vì nguyên liệu dễ tìm, cách làm cũng không quá khó. Nhưng, để nêm mắm me sao cho ngon, đủ vị thì chẳng phải chuyện dễ dàng với nhiều chị em. Vậy, làm sao để nước mắm me không quá chua, gắt, ăn vào miệng có hương vị dịu dàng, ngon đúng điệu thì bạn có thể mua và thử nghiệm ngay sản phẩm mới này.

Sự hòa quyện giữa me trái chua ngọt tự nhiên, nước mắm cốt Phú Quốc 35 độ đậm đà và các thành phần gia vị khác là bạn có ngay một hũ mắm me ăn liền sánh mịn, nịnh mắt, hài hòa hương vị.

Nước mắm vị cá hồi 500ml: 42k



Nước mắm hương cá hồi hảo hạng Chinsu chai 500ml hương vị đặc trưng, kích thích vị giác. Mắm thuộc loại chấm ngon miệng nên bạn chỉ cần thêm tỏi, ớt băm, đường và chanh vào là có 1 chén mắm thơm ngon cho gia đình dịp Tết rồi.

Muối tép xào cay 120 gram: 15k

Một loại muối chấm đặc biệt dùng ướp thịt, cá hoặc chế biến các món ăn tùy thích cho gia đình bạn ngày Tế cũng là lựa chọn mới cho ngày Tết năm nay.

