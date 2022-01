Tết đến nếu "bạo chi" có 5 sản phẩm đông trùng hạ thảo tốt cho sức khỏe trong mùa dịch rất hợp cho bạn chọn làm quà biếu

1. Saha mật ong CordyBee: 299k/hộp

Mật ong Saha CordyBee là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo Saha sấy thăng hoa cùng mật ong hoa cà phê nguyên chất sánh đậm của vùng cao nguyên Việt Nam. Hoa cà phê mang lại cho mật ong hương thơm tinh tế, vị ngon đặc biệt. Đây là món quà dành cho bạn, những người yêu mến nếu muốn lựa chọn hương vị thiên nhiên và quan tâm đến sức khoẻ. Thành phần: 100% mật ong tự nhiên từ hoa cà phê và đông trùng hạ thảo Militaris sấy thăng hoa.

Mua ở đây.

2. Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo: 325k

Yến chưng Đông trùng hạ thảo là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo nuôi cấy chất lượng tương đương với loại tự nhiên cùng với yến sào tinh khiết và đường phèn thanh mát. Sản phẩm sẽ được làm theo tỷ lệ tối ưu dưỡng chất cho sức khỏe, có vị ngọt thanh mát lành.

Mua ở đây.

3. Saha An hoa trà: 389k/hộp

Trà An Hoa là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo Saha sấy thăng hoa, ngũ cốc hữu cơ và các loại hoa thảo dược, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giảm mỡ máu, an thần, cải thiện vóc dáng và làn da. Thành phần: Đông trùng hạ thảo 2%; Gạo lứt huyết rồng, gạo lứt tím than, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, đậu xanh 90%; Hoa hồng, hoa nhài, cúc bách nhật, hoa cúc trắng, cỏ ngọt, lá dứa 8%.

Mua ở đây.

4. Giò đông trùng hạ thảo Cụ Chánh: 900k

Là loại giò với hương vị mới lạ, mới xuất hiện trên thị trường thời gian 2 năm trở lại đây. Loại giò này được làm từ thịt lợn sạch kết hợp với Đông trùng Hạ thảo mang lại chất lượng dinh dưỡng cho người sử dụng.

Theo quảng cáo, ưu điểm của sản phẩm giò Đông trùng Hạ thảo là vệ sinh an toàn. Giò được làm lạnh ngay sau khi hấp. Túi đựng cũng được hút chân không rồi để lạnh sâu giúp đảm bảo chất lượng giò. Càng ngày, nhu cầu về sử dụng các món ăn “ngon - lạ” trong các dịp lễ Tết càng cao. Bạn cũng có thể mua loại giò mới lạ này để làm quà Tết cho gia đình.

Mua tại đây.

5. Saha Nhất phẩm Trùng Thảo: 2.510k/hộp

Là loại đông trùng hạ thảo được nuôi cấy công phu trên từng giá thể nhộng tằm nhằm đạt được dược chất tương tự như đông trùng hạ thảo Tây Tạng phát hiện trong tự nhiên. Loại Nhất phẩm trùng thảo này yêu cầu con giống và công nghệ nuôi trồng phải được kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt. Thành phần là 100% đông trùng hạ thảo nguyên con sấy thăng hoa.

Mua ở đây.

https://afamily.vn/tet-den-neu-bao-chi-co-5-san-pham-dong-trung-ha-thao-tot-cho-suc-khoe-trong-mua-dich-rat-hop-cho-ban-chon-lam-qua-bieu-20211230112914627.chn