Tên trộm có biệt tài mở mọi loại khoá trong tích tắc ở TP.HCM

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ với Ngô Hoàng Giang (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận 6) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngô Hoàng Giang tại cơ quan công an

Theo điều tra, trưa 10/3, chị Đ.T.M.H. (SN 1982, ngụ tỉnh Sơn La, trú TP Thủ Đức) đang đi làm thì nhận được điện thoại của người hàng xóm dãy trọ ở đường số 26, KP.4, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM về việc bị mở khoá cửa. Chị H. tức tốc bỏ việc chạy về phòng kiểm tra thì phát hiện mất lap top, ĐTDĐ, đồng hồ đeo tay, chai nước hoa. Tổng tài sản trị giá hàng chục triệu đồng nên chị H. đã tới công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai với chị H. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định lúc 11h45' cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy vào trong dãy trọ. Sau đó, người này tiếp cận mở khoá cửa phòng trọ của chị H. rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngô Hoàng Giang cạy cửa trộm tài sản phòng trọ chị Đ.T.M.H. trưa 10/3.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây án là Giang nên truy xét. Chiều 13/3, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 phát hiện Giang nên bắt giữ đưa về trụ sở. Qua đấu tranh, Giang khai nhận thực hiện vụ trộm nói trên.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ 3 laptop các loại và 1 số tang vật có liên quan. Được biết, Giang có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và Giang có biệt tài mở nhiều loại khoá trong thời rất ngắn. Công an tình nghi Giang gây ra nhiều vụ trộm khác nên đang điều tra mở rộng.

https://afamily.vn/ten-trom-co-biet-tai-mo-moi-loai-khoa-trong-tich-tac-o-tphcm-20220313223224746.chn