Tên tội phạm vụ bé Nayoung bị kẻ lạ dùng búa tấn công, bức vẽ 12 năm trước của nạn nhân được "đào mộ" lại khiến dân mạng xót xa

Theo Sở Cảnh sát thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, khoảng 8h47 tối ngày 16/12 (giờ địa phương), một thanh niên (gọi là A, thuộc độ tuổi 20) đã giả dạng làm cảnh sát và vào nhà Cho Doo Soon, kẻ ấu dâm trong vụ án "bé Nayoung" từng gây chấn động xứ kim chi, rồi dùng chiếc búa đập tấn công Cho nhiều lần.

Tên Cho Doo Soon mãn hạn tù vào tháng 12 năm ngoái.

Danh tính của tên tội phạm Cho Doo Soon được công khai trên truyền thông.

Vợ của Cho khi đó cũng có mặt tại nhà. Thấy chồng bị tấn công, người phụ nữ ấy đã chạy ra ngoài cầu cứu cảnh sát đang ở cách đó khoảng 20m. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại nhà Cho và bắt giữ A.

Cho được đưa đến bệnh viện điều trị và tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát trước khi được cho về nhà. Vết thương trên cơ thể ông ấy được nhận định là không quá nghiêm trọng.

Được biết, đây là lần thứ 2 A tấn công Cho, được cho là với mục đích trừng phạt sau những gì ông ấy gây ra cho bé Nayoung. Vào tháng 2/2021 vừa qua, A mang theo hung khí đột nhập vào nhà Cho. Thời điểm đó, khi bị cảnh sát bắt, A nói rằng "cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì cả. Nếu tôi trừng phạt Cho Doo Soon, cuộc sông của tôi sẽ trở nên đáng giá hơn".

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, một bức tranh do bé Nayoung vẽ vào năm 2009 được dân mạng truyền tay nhau trở lại. Năm đó đứa trẻ ấy chỉ mới là học sinh tiểu học đã vẽ một bức tranh bày tỏ mong muốn kẻ hãm hại mình là Cho Doo Soon phải bị trừng phạt nghiêm khắc bằng chiếc búa giáng vào đầu. Bên dưới bức tranh còn có dòng chữ: "60 năm tù giam", có vẻ như cô bé đã hy vọng bản án 60 năm tù dành cho Cho Doo Soon. Nhưng đáng tiếc, vì nhiều lý do, thẩm phán năm đó chỉ kết án 12 năm tù giam đối với tên tội phạm ấu dâm và hắn đã hoàn tất quá trình thụ án, được trả tự do vào tháng 12/2020.

Bức vẽ của bé Nayoung vào năm 2009 thể hiện mong muốn kẻ hãm hại mình bị trừng phạt.

Trước thông tin vụ tấn công của A nhắm vào Cho Doo Soon, nhiều dân mạng cho rằng A hẳn đã "lấy cảm hứng" từ bức vẽ của bé Nayoung nhiều năm về trước. Dù hành vi tấn công người khác của A là vô cùng sai trái nhưng nghĩ đến sự việc của bé Nayoung, nhiều người đã không cầm được sự xúc động.

Hiện tại, Cho đang sống với vợ tại thành phố Ansan, ở vị trí được cho là rất gần với nhà của bé Nayoung. Sự trở về của hắn cũng khiến người dân địa phương bồn chồn lo lắng. Kết quả là cơ quan chức năng phải thực hiện rất nhiều biện pháp để tăng cường an ninh như lắp thêm camera giám sát, cử thêm nhân viên tuần tra, bố trí lực lượng phản ứng nhanh... để giảm thiểu lo lắng của người dân về Cho Doo Soon.

(Nguồn: Insight)

