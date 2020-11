Tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung dự định mở quán cà phê cùng vợ sau khi mãn hạn tù, giữ nguyên lời bao biện tội ác 12 năm trước

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon trong vụ bắt cóc và xâm hại tình dục bé Nayoung (tên đã được thay đổi) sẽ được trả tự do. Chưa kể hắn sẽ trở về sống cùng với vợ ở quận Danwon, thành phố Ansan, nơi cách nhà nạn nhân chỉ vỏn vẹn 1km. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của tên tội phạm này đang nhận được sự quan tâm cực lớn của dư luận.

Cụ thể, Cho Doo Soon, hiện đang thụ án tại nhà tù Gyeongsang Bắc, sẽ mãn hạn tù vào ngày 13/12 sắp tới. Ngày 18/11 vừa qua, tờ Kookmin Ilbo trích lời của một tù nhân đang thụ án cùng nhà tù với Cho Doo Soon (gọi là A), cho biết tên này đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc sống sau khi rời khỏi song sắt nhà tù. Theo đó, Cho Doo Soon, hiện đã 67 tuổi, dự tính sẽ cùng vợ mở một quán cà phê trên núi gần nhà hắn ở Ansan.

Một trong những mối bận tâm hàng đầu của Cho Doo Soon là sức khỏe. Tên này vẫn tích cực chăm sóc cơ thể bằng các hoạt động thể dục thể thao trong tù, như thực hiện 1.000 cái chống đẩy trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Cũng theo lời A, dù nhận về mức án 12 năm tù giam vì tội ác đối với bé gái 8 tuổi nhưng Cho Doo Soon dường như vẫn giữ nguyên thái độ hệt như lúc hầu tòa. Hắn nói rằng thời điểm gây án vì quá say xỉn nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cũng nhờ vào chi tiết này mà năm xưa, Cho Doo Soon được tòa án cân nhắc giảm án, chỉ còn 12 năm tù giam, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp Hàn Quốc.

Trong quá trình ngồi tù, Cho Doo Soon được yêu cầu tham gia các buổi điều trị tâm lý. Mới đây, hắn còn nộp đơn đăng ký chương trình hỗ trợ việc làm của Bộ Tư Pháp dành cho những tù nhân sắp được trả tự do.

Về phía gia đình bé Nayoung, họ đã sống trong nỗi lo sợ khi ngày Cho Doo Soon được trả tự do đang kề cận. Thế là sau một thời gian cân nhắc, bố của bé Nayoung cho biết gia đình ông sẽ chuyển nhà đi để đảm bảo cho sự bình yên của con gái.

"Con gái tôi sau khi hay tin Cho Doo Soon trở về thì lập tức sắc mặt không còn chút cảm xúc, con bé nói: 'Con không có đủ tự tin để tiếp tục sống ở đây nữa'. Chỉ cần tưởng tượng đến việc sống cùng khu với Cho Doo Soon thôi cũng đủ cảm nhận được cơn ác mộng sẽ kéo đến mỗi ngày. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi" - bố bé Nayoung chia sẻ.

Bố bé Nayoung cũng từng chia sẻ rằng con gái ông hiện tại đã vào đại học nhưng nỗi ám ảnh về vụ việc năm xưa khiến em không dám xem TV, sợ phải nghe thấy những tin tức tiêu cực khơi gợi lại ký ức đau buồn. Vì chấn thương về mặt thể chất, bé Nayoung vẫn phải mặc tã mỗi ngày và mất đi khả năng làm mẹ trong tương lai.

(Nguồn: Insight, Kookmin Ilbo)