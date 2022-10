Tạt xúp vào bức tranh 110,7 triệu USD của Monet để lên tiếng về khí hậu

Các phòng trưng bày nghệ thuật đã trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc biểu tình gây chú ý trong thời gian gần đây.

Hồi tháng 7, hai thành viên của nhóm hoạt động vì khí hậu người Ý Ultima Generazione (cũng có nghĩa là Thế hệ cuối cùng) đã dán bàn tay của họ vào tấm kính bảo vệ bức tranh Primavera (Xuân vĩnh cửu) của Sandro Botticelli tại phòng trưng bày Uffizi ở Florence.

Nhóm này giăng biểu ngữ có nội dung "Ultima Generazione No Gas No Carbone" (Thế hệ cuối cùng: Không khí đốt, không than).

Hai tuần trước đó, nhóm vận động Just Stop Oil dán họ vào khung của bức tranh 500 năm tuổi Bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci tại Học viện Hoàng gia ở London.