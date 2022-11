Tất tần tật về "siêu concert" SpaceSpeakers trước giờ G: Sân khấu và nghệ sĩ "đỉnh chóp", cả dàn sao Việt sẽ đổ bộ!

Những ngày qua, KOSMIK Live Concert của SpaceSpeakers chắc chắn là sự kiện thu hút đông đảo sự chú ý từ khán giả. Không chỉ là một đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 11 năm thành lập của SpaceSpeakers, đánh dấu lần đầu tiên trọn vẹn 11 nghệ sĩ của nhóm cùng xuất hiện trên sân khấu - KOSMIK Live Concert còn là một bước tiến đột phá trong lịch sử các sân khấu trình diễn tại Việt Nam với dàn âm thanh - ánh sáng xứng tầm, đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của sân khấu nhập vai IMMERSIVE. Tất cả đã sẵn sàng để vinh danh con đường thăng trầm của SpaceSpeakers trong 11 năm quam để họ và khán giả cùng nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng về một tương lai rạng rỡ hơn.

Tại KOSMIK Live Concert, các nghệ sĩ không hề thua kém đồng nghiệp nước ngoài từ tài năng đến kĩ năng trình diễn, tất cả họ đều đến từ "Đế chế Hip-hop" số 1 Việt Nam. Hệ thống sân khấu - âm thanh chắc chắn cũng "đắt xắt ra miếng" với bàn tay của Tổng Đạo diễn Việt Tú - người thiết lập nên nhiều "kì quan" về sân khấu tại Việt Nam. Chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa, KOSMIK Live Concert sẽ chính thức khai màn, dưới đây là tất tần tật những thông tin bạn cần biết về "siêu concert” đình đám bậc nhất trong năm 2022 này!

11 nghệ sĩ SpaceSpeakers lần đầu tiên xuất hiện đầy đủ trên cùng 1 sân khấu, loạt hit quá khứ - hiện tại - tương lai sẽ vang lên!

Về KOSMIK Live Concert, đây là sự kiện đánh dấu sau hơn một thập kỷ, 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers hội tụ đầy đủ duy nhất trên một sân khấu. Tại KOSMIK Live Concert, khán giả sẽ đắm chìm vào hành trình âm nhạc của 3 dấu mốc: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, tương ứng với 3 chương của chương trình.

Xuất hiện đầu tiên trong line-up không ai khác ngoài 11 mảnh ghép nhà SpaceSpeakers - 11 nghệ sĩ đình đám của giới hiphop Việt Nam: Touliver, JustaTee, Soobin Hoàng Sơn, Binz, Rhymastic, SlimV, Kimmese, Cường Seven, Kiên Ứng và TINLE. Trong Live Concert lần này, rap fan không chỉ được thưởng thức lại những bản hit đình đám, mà còn có thêm nhiều sân khấu kết hợp chất lượng giữa các thành viên. Hai thành viên mới thuộc SpaceSpeakers Label là 16 Typh và GONZO cũng nằm trong line-up của KOSMIK Live Concert. Bên cạnh đó, phía BTC cũng đã hé lộ sẽ có những khách mời đặc biệt khán giả chỉ có thể biết được khi trực tiếp tham dự KOSMIK Live Concert.

Giám đốc Âm nhạc Touliver tiết lộ sự hoành tráng trong đêm diễn đặc biệt của SpaceSpeakers: “KOSMIK Live Concert trở nên đặc biệt, bởi đây là đêm diễn SpaceSpeakers sử dụng trọn vẹn nguồn lực nội bộ cho khâu sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ biểu diễn và Mix-Master. Các anh em đã dành rất nhiều tâm huyết để tạo nên một Live Concert, đánh dấu mốc 11 năm hoạt động, do đó hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người”. Bên cạnh loạt hit đình đám của SpaceSpeakers, toàn bộ các ca khúc trong album KOSMIK sẽ được lần đầu diễn live đến công chúng - tất cả đủ để đưa khán giả đi vào cuộc hành trình từ quá khứ - hiện tại đến tương lai trong suốt 3 giờ đồng hồ đắm chìm trong âm nhạc chất lượng từ “dải thiên hà” SpaceSpeakers.

Sân khấu nhập vai đầu tiên và nhiều hơn cả thế!

Một trong những điều khiến công chúng chú ý về KOSMIK Live Concert chính là sân khấu IMMERSIVE - nhập vai được xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam. Đến với KOSMIK Live Concert, khán giả sẽ lần đầu được trải nghiệm sân khấu không có sân khấu vật lý (cố định) như các sự kiện biểu diễn thông thường. KOSMIK Live Concert dùng sân khấu không gian với khu vực biểu diễn được dàn dựng mang đến cho khán giả trải nghiệm nhập vai, tương tác trực tiếp với từng tiết mục biểu diễn.

Trong không gian của KOSMIK, sân khấu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: Góc trái, giữa, phải, từ trên trần thả xuống, hoặc từ dưới đất nâng lên. Điểm thú vị và khó đoán là khán giả không thể biết đâu là sân khấu cho từng tiết mục. Để tận hưởng show diễn, khán giả ở khu GA sẽ di chuyển theo hướng dẫn của ekip điều phối để hòa mình, nhập vai 100% vào Live Concert. Ở một số phần trình diễn, khán giả sẽ có cơ hội là người trực tiếp biểu diễn hoặc trở thành một phần của tiết mục.

Công chúng không khỏi tò mò, thắc mắc về hình thức trình diễn lạ lẫm này. Nói về sân khấu IMMERSIVE của SpaceSpeakers tại KOSMIK Live Concert, Đạo diễn Việt Tú chia sẻ về hình thức rất mới mẻ này: “Chúng ta cứ hình dung như thế này, với 1 sân khấu truyền thống, vật lý, khán giả sẽ rất thụ động. Họ nhìn từ dưới nhìn lên, hoặc là nhìn từ ngang vào, trên dưới trái phải nhưng bản chất, đấy vẫn là 1 hình thức thưởng thức thụ động. Còn lần này, tôi muốn khán giả GA là một phần của câu chuyện. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc là chúng tôi sẽ xin lại tất cả những fancam của khán giả ở mọi góc nhìn để tạo ra 1 thứ thực sự là IMMERSIVE ngay cả trong cách quay, cách dựng hình và cách làm bố cục của chương trình.

Nói ngắn gọn lại, câu trả lời của tôi: Với KOSMIK, nhập vai ở đây không chỉ là việc nghệ sĩ nhập vai mà là khán giả cũng phải nhập vai. Tôi muốn họ ở trong âm nhạc của SpaceSpeakers và SpaceSpeakers ở trong 1 không gian có âm nhạc, có khán giả tương tác với họ. Ở đó không có giới hạn hay rào cản nào về vật lý. Đó là 1 hình thức biểu diễn rất thách thức, rất khác thường, và nó tiêu tốn của chúng tôi rất nhiều nơ-ron thần kinh để có thể biến giấc mơ trở thành hiện thực”. Thậm chí, Đạo diễn Việt Tú còn tham vọng cho biết KOSMIK Live Concert có khả năng là sân khấu đầu tiên trên thế giới xây dựng theo hình thức IMMERSIVE - Nhập vai như thế này

Đạo diễn Việt Tú chia sẻ về sân khấu của "siêu concert" SpaceSpeakers lần này

Giá vé lên đến 100 triệu đồng và những nội quy khán giả cần ghi nhớ

Hạng vé cao nhất của KOSMIK Live Concert có tên President Package với giá 100 triệu đồng cho 1 cặp vé. Cặp vé President Package dành cho 2 người đi kèm 8 đặc quyền. Bên cạnh đó, phía SpaceSpeakers cũng đã khẳng định toàn bộ doanh thu của hạng vé President Package đều sẽ được quyên góp cho mục đích từ thiện, cụ thể để dạy nhạc cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vé KOSMIK Live Concert cũng được NSX cân nhắc phân bố đồng đều ở các mức giá khác nhau để tất cả fan của SpaceSpeakers đều có thể tham dự. Bắt đầu từ mức 799.000 đồng cho một vé hạng The Street lên 1.999.000 đồng cho hạng The Space và 3.999.000 đồng cho hạng The Kosmik. Mỗi hạng đều có những quyền lợi riêng. Vào ngày hôm qua, tức chỉ 3 ngày trước concert, toàn bộ 5.000 vé đều đã được tiêu thụ hết, chứng tỏ sức hút không thể chối cãi của sự kiện.

Package vé của concert KOSMIK có gì?

Cụ thể, vé concert chỉ dành cho khán giả từ 6 tuổi, khán giả dưới 15 tuổi phải có người giám hộ đi kèm. Balo hay túi xách không được mang vào buổi biểu diễn, khán giả chỉ được cầm túi nhỏ (dưới 21 x 21 cm) hoặc túi trong suốt để đựng vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó là một số quy định khác về những vật dụng được phép mang vào khán đài, có thể thấy KOSMIK hứa hẹn là một live concert bùng nổ nên cần có bộ quy tắc kỹ càng để đáp ứng chất lượng buổi diễn.

Một mục lưu ý dành cho fan ở khu vực GA là không nên đi giày cao gót, vì bạn sẽ di chuyển xuyên suốt buổi diễn theo sự hướng dẫn của ekip để hòa mình 100% vào live concert. Quy định này xuất phát từ điểm đặc biệt mà chỉ KOSMIK mới có là sử dụng sân khấu không gian.

Sân khấu này sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu trong khán phòng như các góc trái, phải hoặc thậm chí là từ trên trần rơi xuống, từ dưới đất nâng lên. Nhà SpaceSpeakers còn nhắc khán giả ở khu vực này chuẩn bị thể lực trước khi ngày "nhập vai", bởi đến KOSMIK Live Concert thì chắc chắn cần phải cháy hết mình rồi.

Cả showbiz Việt sẽ cùng tụ hội về KOSMIK Live Concert!

Và cuối cùng, như để đảm bảo sức nóng được phát ra không chỉ trên sân khấu mà còn ở ngay hàng ghế khán giả khi những tên tuổi cực hot sẽ đổ bộ để cổ vũ cho 11 năm đầy tự hào của SpaceSpeakers. Đó sẽ là Tóc Tiên - “phu nhân” của “anh cả” Touliver, là Châu Bùi - “nàng thơ” của Binz cũng như rất nhiều những nghệ sĩ đồng nghiệp cả trong giới Underground lẫn Mainstream, tất nhiên không thể thiếu dàn rapper học trò của Binz - JustaTee - Rhymastic đến từ 2 mùa Rap Việt cũng sẽ là những nhân tố không thể thiếu trên khán đài.

Tóc Tiên...

Thùy Tiên...

Châu Bùi...

... và Lương Thùy Linh sẽ có mặt tại đêm "huyền thoại" của SpaceSpeakers

Bên cạnh đó, khán đài của KOSMIK Live Concert còn là nơi “trăm hoa khoe sắc” với sự đổ bộ của dàn người đẹp đã sở hữu tấm vé trong tay: Thuỳ Tiên, Tường San, Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Lương Thuỳ Linh,... Ngoài ra còn là hàng loạt những KOLs, Influencers,... nổi trội đều đã xác nhận có mặt trên khán đài “siêu concert” này vào tối 12/11 sắp tới. Chắc chắn nhìn vào dàn khách mời tại KOSMIK Live Concert sắp tới, bạn sẽ biết mối quan hệ của 11 thành viên SpaceSpeakers với showbiz từ Underground lên đến Mainstream rộng đến đâu!