Tất tần tật về chương trình thạc sĩ Havard đang hot: Tỉ lệ được nhận cao gấp 6 lần bậc cử nhân, chi phí lên đến 2,7 tỷ/năm học

Mới đây, thông tin một nữ sinh Việt Nam trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard Graduate School of Education (HGSE), trực thuộc Harvard University (Đại học Harvard), đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn. Cùng với đó, không ít người cũng bày tỏ sự tò mò về chương trình Learning Design, Innovation & Technology (LDIT) (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) mà cô vừa trúng tuyển: Đây là chương trình gì, liệu có khó để trúng tuyển như nhiều chương trình khác của Harvard University hay không và chi phí học tập tại đây như thế nào?

Theo đó, trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách con người học tập, nhiều trường đại học hàng đầu thế giới đã mở ra những chương trình đào tạo mới kết hợp giữa giáo dục, thiết kế và công nghệ. Một trong số đó là chương trình Learning Design, Innovation & Technology (LDIT) thuộc bằng Master of Education (Ed.M.) - bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Harvard Graduate School of Education. Chương trình này được thiết kế nhằm đào tạo những cá nhân có khả năng xây dựng các trải nghiệm học tập mới, kết hợp giữa khoa học học tập, thiết kế giáo dục và công nghệ số.

Về điều kiện tuyển sinh, ứng viên phải có bằng cử nhân từ một cơ sở giáo dục được công nhận và nộp đầy đủ hồ sơ học thuật như bảng điểm, bài luận cá nhân, CV và thư giới thiệu. Theo yêu cầu tuyển sinh chính thức của trường, các chương trình Ed.M. tại Harvard Graduate School of Education không bắt buộc thí sinh phải nộp điểm GRE (Graduate Record Examination) - kỳ thi chuẩn hóa quốc tế do Educational Testing Service quản lý, thường được sử dụng trong xét tuyển bậc sau đại học như thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, ứng viên vẫn có thể nộp kết quả nếu muốn tăng tính cạnh tranh cho hồ sơ. Ngoài ra, thí sinh cần hoàn tất lệ phí nộp hồ sơ và các tài liệu cần thiết thông qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường.

Đối với sinh viên quốc tế, yêu cầu về năng lực tiếng Anh được đặt ở mức khá cao. Theo thông tin từ trang tuyển sinh của Harvard Graduate School of Education, trường ưu tiên ứng viên có điểm TOEFL iBT từ 104 trở lên, với từng kỹ năng tối thiểu khoảng 26 điểm. Với kỳ thi IELTS Academic, mức điểm được khuyến nghị là 7.5 trở lên, đồng thời từng kỹ năng cũng được khuyến nghị vào khoảng 7.5. Ngoài ra, trường cũng chấp nhận bài thi Duolingo English Test với mức điểm khuyến nghị khoảng 140. Các chứng chỉ này phải được gửi trực tiếp từ tổ chức khảo thí tới trường.

Một câu hỏi thường gặp khác là tỷ lệ trúng tuyển của chương trình này có ngặt nghèo như người ta vẫn hình dung về thương hiệu của Harvard hay không. Thực tế, Harvard Graduate School of Education không công bố tỷ lệ trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành như Learning Design, Innovation & Technology. Tuy nhiên, dữ liệu tuyển sinh cho thấy chương trình thạc sĩ Ed.M. của trường thường có quy mô khoảng hơn 600 sinh viên mỗi khóa.

Trong một chu kỳ tuyển sinh, trường ghi nhận hơn 2.700 hồ sơ và khoảng gần 1.000 ứng viên được nhận, với hơn 700 sinh viên nhập học. Những con số này cho thấy mức cạnh tranh đáng kể, dù tỷ lệ trúng tuyển của HGSE nhìn chung vẫn cao hơn nhiều so với Harvard College, nơi tỷ lệ trúng tuyển bậc cử nhân chỉ ở mức vài phần trăm.

So với bậc cử nhân của Harvard University - nơi tỷ lệ trúng tuyển thường chỉ khoảng 3-4%, các chương trình thạc sĩ tại Harvard Graduate School of Education có tỷ lệ trúng tuyển ước tính khoảng 15-18%. Điều này đồng nghĩa cơ hội được nhận có thể cao hơn khoảng 4-6 lần, dù mức cạnh tranh vẫn khá lớn.

Nếu điều kiện tuyển sinh đã khiến nhiều người cân nhắc thì chi phí học tập lại là yếu tố khiến không ít ứng viên phải suy nghĩ kỹ. Theo ngân sách sinh viên chính thức của Harvard Graduate School of Education cho năm học 2025-2026, học phí cho chương trình Ed.M. toàn thời gian là 62.244 USD mỗi năm (khoảng 1,58 tỷ đồng). Ngoài học phí, sinh viên còn phải chi trả các khoản sinh hoạt như nhà ở và ăn uống, bảo hiểm y tế, sách vở, chi phí cá nhân và đi lại. Khi cộng tất cả các khoản này, tổng chi phí tiêu chuẩn cho một năm học tại đây được ước tính khoảng 102.190 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Đối với sinh viên quốc tế, trường cũng yêu cầu chứng minh tài chính ở mức tương đương khi xin visa. Theo tài liệu của HGSE, một sinh viên cần chứng minh có khoảng 105.000 USD cho một năm học (khoảng 2,67 tỷ đồng), bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt cơ bản.

Vậy những ứng viên nào thường trúng tuyển vào chương trình này? Dù Harvard University không công bố một “profile chuẩn”, hồ sơ của sinh viên trúng tuyển thường có một số đặc điểm chung. Trước hết là nền tảng học thuật tốt, với bảng điểm đại học nổi bật và ngành học liên quan đến giáo dục, khoa học nhận thức, công nghệ hoặc thiết kế.

Bên cạnh đó là kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực giáo dục hoặc công nghệ giáo dục, chẳng hạn như làm giáo viên, thiết kế chương trình đào tạo, phát triển sản phẩm edtech hoặc nghiên cứu về cách con người học. Hồ sơ cũng thường thể hiện rõ định hướng nghề nghiệp và tầm nhìn về việc ứng dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm học tập, điều được thể hiện qua bài luận cá nhân, thư giới thiệu và các dự án thực tế mà ứng viên từng tham gia.

Nhìn tổng thể, chương trình Learning Design, Innovation & Technology tại Harvard Graduate School of Education không phải là cánh cửa “bất khả thi”, nhưng cũng không hề dễ dàng. Ứng viên cần một hồ sơ học thuật tốt, năng lực tiếng Anh cao và đặc biệt là trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực giáo dục hoặc công nghệ. Tuy nhiên, với mức chi phí có thể lên tới hơn 100.000 USD cho một năm học (khoảng 2,5-2,7 tỷ đồng), việc theo đuổi chương trình này không chỉ là bài toán năng lực mà còn là quyết định tài chính lớn đối với nhiều sinh viên quốc tế.