Tập luyện hùng hục nhưng Hồ Ngọc Hà cũng không thoát được 1 điều mà đa số chị em sau sinh đều ghét, nữ ca sĩ cũng lo sợ chuyện này từ trước

Sau khi sinh cặp sinh đôi Leon và Lisa, Hồ Ngọc Hà được nhiều người khen đã sớm lấy lại vóc dáng cực nhanh. Bằng chứng là qua nhiều bức ảnh được cô chia sẻ, nữ ca sĩ rất thon thả, mảnh mai, chân, tay, mặt mũi vẫn y nguyên như ngày nào.

Để có được điều đó, Hồ Ngọc Hà đã ăn kiêng rất nghiêm ngặt, hạn chế tối đa tinh bột, đồ ngọt, chỉ ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống protein... Đồng thời, cô tập luyện hùng hục mỗi ngày, kết hợp giữa yoga và các bài tập tạ, cardio, thuê huấn luyện viên cá nhân hướng dẫn cẩn thận... với mong muốn sớm tìm lại thân hình hoàn hảo ngày nào.

Đẹp thì đẹp rồi nhưng qua một vài hình ảnh mới đây của Hồ Ngọc Hà cho thấy, nữ ca sĩ vẫn chưa về dáng hoàn toàn như lúc trước khi bầu dẫu cô đã cố gắng rất nhiều. Một vấn đề mà Hồ Ngọc Hà đang gặp phải chính là việc bị xổ bụng. Đây cũng là nỗi ám ảnh của nhiều chị em sau sinh.

Hồ Ngọc Hà vẫn bị xổ bụng sau khi sinh 2 con Leon và Lisa dù đã rất cố gắng tập luyện và ăn kiêng.

Trước đó, bà mẹ bỉm sữa 3 con cũng lộ vòng 2 kém săn chắc khi đi ra mắt phim Bố Già.

Nhiều nghiên cứu cho thấy có đến 90% phụ nữ sau sinh không tránh được tình trạng xổ bụng. Nguyên nhân là bởi bình thường cơ bụng trái và cơ bụng phải được giữ với nhau bằng các mô. Phần mô này sẽ bị kéo căng khi chị em béo phì hoặc mang thai, điều này khiến 2 phần cơ phải tách xa nhau. Vì vậy vòng bụng sẽ là nơi khó trở lại hình dạng ban đầu nhất sau khi chị em đã sinh em bé.

Điều này càng dễ hiểu hơn với Hồ Ngọc Hà vì cô đã mang thai đôi. Nữ ca sĩ từng cho biết cô bầu đôi nên khá nặng nề, đi lại khó khăn, phải bê bụng mới lết đi được trong những tháng cuối thai kỳ. Chính vì vậy mà ngay từ lúc còn đang mang thai cô đã bày tỏ lo sợ: "Cái bụng bự quá không biết xong thì dẹp đi đâu cái đống da này".

Cách đây ít ngày, người hâm mộ cũng quay lại được hình ảnh đời thường của Hồ Ngọc Hà với vòng 2 đúng chuẩn "bà đẻ".

Hồ Ngọc Hà tiết lộ đã lấy lại eo thon nhưng có vẻ cô cần phải có thêm thời gian mới về dáng hoàn toàn như trước được.

Các chuyên gia cũng từng tiết lộ, không hoàn toàn sai khi nói rằng: "Nine months on, nine months off", tức là người mẹ mất 9 tháng để dung nạp, nuôi dưỡng em bé trong lúc mang thai thì mẹ cũng sẽ phải mất 9 tháng sau sinh mới có thể về dáng như trước. Đó còn là trong trường hợp mẹ tăng cân trong khoảng khuyến nghị, từ 9,3-13,1kg. Nếu mẹ tăng nhiều hơn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.

Hồ Ngọc Hà mới chỉ sinh con được hơn 4 tháng, hơn nữa nhìn tổng thể nữ ca sĩ vẫn xứng đáng nhận được lời khen của mọi người. Chắc chắn với sự kiên trì, chăm chỉ, nỗ lực của mình, bà mẹ 3 con sẽ đẹp hoàn hảo nhanh thôi.