Tập đoàn MetLife tiếp tục góp mặt trong Top 25 Nơi làm việc tốt nhất Thế giới năm 2025

Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên hàng triệu phản hồi từ người lao động trên toàn cầu, đánh giá các doanh nghiệp về văn hóa tin cậy, tính hòa nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Các công ty được lựa chọn phải có tên trong ít nhất 5 danh sách "Nơi làm việc tốt nhất" tại các khu vực như Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh hoặc Úc trong năm vừa qua. Việc MetLife tiếp tục được công nhận là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng một nền văn hóa "lấy con người làm trung tâm" - nơi nhân viên được truyền cảm hứng, được lắng nghe và có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình.

Ông Michel Khalaf, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn MetLife, chia sẻ:"Đây là sự ghi nhận cho cam kết không ngừng của MetLife trong việc tạo ra một môi trường nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng và được tiếp thêm năng lượng để tạo ra khác biệt. Chúng tôi tin rằng văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ là nền tảng giúp MetLife phát triển bền vững trong một thế giới luôn thay đổi".

Chiến lược nhân sự của MetLife trên toàn cầu tập trung vào xây dựng văn hóa gắn kết và trao quyền, thúc đẩy đa dạng - hòa nhập - bình đẳng (DEI), đồng thời phát triển kỹ năng cho tương lai. Tập đoàn cũng triển khai Mô hình Chăm sóc Nhân viên MetLife (MetLife Employee Care Model), hướng đến việc tối ưu mọi khía cạnh trải nghiệm của nhân viên - từ môi trường làm việc, phúc lợi, cơ hội học hỏi đến cân bằng cuộc sống.

Các chương trình như "MyVoice Survey" hay "Let's Talk, Live!" tạo điều kiện để lãnh đạo và nhân viên đối thoại cởi mở, giúp mỗi tiếng nói được lắng nghe và phản hồi kịp thời. Song song, MetLife cũng chú trọng đến phúc lợi toàn diện, bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính - coi đây là nền tảng để củng cố niềm tin và mang lại trải nghiệm nhân viên tốt nhất.

Tại Việt Nam, BIDV MetLife tiếp nối tinh thần đó bằng việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sự cân bằng và phát triển toàn diện theo mô hình Thân - Tâm - Trí. Doanh nghiệp khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động thể chất như yoga, zumba, kick-boxing và những chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ, giúp nhân viên duy trì năng lượng tích cực trong công việc.

Bên cạnh đó, BIDV MetLife luôn coi trọng kết nối giữa con người với con người. Các hoạt động gắn kết như teambuilding, ngày hội gia đình, các buổi chia sẻ định hướng nghề nghiệp hay đối thoại trực tiếp với lãnh đạo giúp lan tỏa tinh thần gắn bó, tin tưởng - nền tảng cho một tập thể bền vững. Doanh nghiệp cũng duy trì môi trường làm việc linh hoạt và cởi mở, khuyến khích nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chủ động chia sẻ ý tưởng và cùng nhau kiến tạo giá trị chung.

Ở phương diện phát triển nghề nghiệp, công ty chú trọng duy trì sự minh bạch trong chính sách đãi ngộ, đồng thời vinh danh những cá nhân xuất sắc và tạo cơ hội học hỏi, phát triển năng lực lãnh đạo trẻ thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và cố vấn nghề nghiệp. Đây là cách BIDV MetLife giúp đội ngũ không ngừng nâng cao năng lực, tự tin đón nhận thử thách mới và gắn bó dài lâu cùng doanh nghiệp.

Bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, nhấn mạnh:"MetLife toàn cầu đã chứng minh rằng hạnh phúc và niềm tin của nhân viên chính là nền tảng cho thành công lâu dài. Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục đặt con người ở trung tâm, không ngừng cải tiến các chương trình phúc lợi và đào tạo, để mỗi nhân viên đều cảm nhận được giá trị và ý nghĩa trong hành trình cùng BIDV MetLife".

Những nỗ lực của BIDV MetLife trong việc xây dựng văn hóa chăm sóc nhân viên toàn diện cũng mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Doanh nghiệp đã được Tạp chí HR Asia vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á. Chính văn hóa chăm sóc toàn diện đã trở thành nền tảng vững chắc, giúp BIDV MetLife không ngừng phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.