Tập cuối "Người ấy là ai?” chắp vá xuyên suốt, phải dùng hình chụp để chèn vào, khán giả khẳng định sự cố là có thật

Tối 21/8, tập cuối Người ấy là ai đã chính thức lên sóng với sự góp mặt của hotgirl Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Mai Tường Vân. Kết quả, đúng như mong đợi của khán giả Mai Tường Vân đã lựa chọn chính xác Lê Đắc Hồng Sơn là chàng trai Độc thân, tạo nên cái kết đẹp cho tập cuối.

Tuy nhiên trong quá trình theo dõi, nhiều khán giả dễ dàng nhận ra tập phát sóng này có nhiều điểm bất ổn khi có nhiều cảnh không quay được cận mặt thí sinh mà phải liên tục sử dụng 1 cảnh quay từ xa. Rõ ràng nhất là ở phần bình chọn dành cho Vinh An, nhà sản xuất đã phải sử dụng ảnh ghép để chèn vào.

Tiếp đến ở phần lộ diện của Vinh An với thân phận thuộc giới tính thứ 3. Lẽ ra, khi anh chàng come out với gia đình thì như thường lệ sẽ quay cận mặt thí sinh, tuy nhiên nhà sản xuất lại sử dụng góc quay từ rất xa và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc chuyển cảnh liên tục vào ban cố vấn khiến người xem khó cảm nhận được khoảnh khắc xúc động của Vinh An.



Nhà sản xuất liên tục sử dụng góc quay xa và nhiều lần ở phần lộ diện của Vinh An.

Ở phần thử thách với 4 người chơi, ekip chương trình cũng đã phải sử dụng ảnh chụp để chèn vào những cảnh quay bị lỗi. Có những cảnh lời nói và hành động không ăn khớp, chẳng hạn như những đoạn Trấn Thành đang nói nhưng lại chỉ lồng khung hình của dàn cố vấn. Ngoài ra, chất lượng cảnh quay cũng là điều khiến khán giả lấy làm tiếc khi có nhiều cảnh rất mờ, không đạt chất lượng.

Nhà sản xuất liên tục ảnh chụp để chèn vào những cảnh quay bị mất.

Nhiều cảnh quay bỗng dưng mờ trong tập phát sóng.

Với màn "chắp vá" xuyên suốt tập phát sóng, nhiều khán giả đều cho rằng sự cố hư file mà ban tổ chức thông báo là có thật. Bởi theo như tiết lộ từ trước, thì tập của Mai Tường Vân và Hoàng Linh - em gái Á hậu Hoàng Thùy bị hư file nhưng cuối cùng chỉ có tập của Mai Tường Vân sửa được. Tuy nhiên sự cố này lại gây ra cuộc "khẩu chiến" không đáng có giữa Hoàng Linh với ban tổ chức khiến nhiều người hiểu lầm có uẩn khúc.